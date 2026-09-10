SORA-Zulassung bietet ZenaDrone die Möglichkeit, seine Drone-as-a-Service-Plattform den Landwirten für großflächige Anwendungen in der Präzisionslandwirtschaft zur Verfügung zu stellen und unterstützt die geplante Expansion in weitere europäische Märkte

Vancouver, British Columbia, 10. September 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech" oder das "Unternehmen") - ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat - gibt bekannt, dass seine Drone-as-a-Service-Tochtergesellschaft ihre drohnenbasierten Dienste in der Präzisionslandwirtschaft auch auf Landwirte in Irland ausweiten wird. Das Unternehmen hat von der irischen Luftfahrtbehörde (Irish Aviation Authority, IAA) eine Zulassung nach der SORA-Risikobewertung (Specific Operations Risk Assessment) gemäß den Richtlinien der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) erhalten. Die Zulassung wurde der Firma ZenaDrone, der Drohnen-Tochtergesellschaft des Unternehmens, am EMEA-DaaS-Hauptsitz des Unternehmens in der Nähe von Dublin (Irland) erteilt und befähigt diese zur gezielten Ausbringung von Düngemitteln, Kalk, Biostimulanzien und anderen Produkten, die keine Pflanzenschutzmittel sind aus der Luft auf irischen Ackerflächen im großen Maßstab sowie zur großflächigen Ausbringung von Granulat. Diese Maßnahmen sollen den Landwirten dabei helfen, den Produkteinsatz, die Betriebskosten, das Risiko für das Personal sowie die Umweltbelastung entsprechend zu reduzieren.

"Dieser Meilenstein für ZenaDrone und unsere Drone-as-a-Service-Plattform zeigt, dass wir in der Lage sind, die regulatorischen Hürden für die Einführung der großflächigen, luftgestützten Präzisionslandwirtschaft in Irland und darüber hinaus zu überwinden", so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. "Der Rahmen der EASA findet in der gesamten Europäischen Union Anwendung, da diese Zulassung eine Vorlage bietet, die sich wiederholt für jeden Einzelmarkt anwenden lässt, anstatt bei null anzufangen. Aus unserer Sicht birgt die Präzisionslandwirtschaft weltweit ein großes und noch weitgehend unerschlossenes Potenzial. Ein genehmigtes und wiederholbares Zugangsverfahren wird uns bei der Markteinführung und beim Umsatzwachstum im Bereich der wiederkehrenden Einnahmen im Drone-as-a-Service-Geschäft unterstützen und unsere Pläne für eine zukünftige Expansion in Europa und anderen Regionen begünstigen."

Die Präzisionslandwirtschaft ist ein Marktsegment, in dem die Kosten für Düngemittel ein Rekordniveau erreicht haben, und sie steht deshalb unter zunehmender umweltbezogener Beobachtung. Der Einsatz von Drohnen ermöglicht eine präzise und gezielte Ausbringung auf Flächen, die für den Einsatz schwerer Maschinen ungeeignet sind. Dadurch wird die Bodenverdichtung verringert und das Risiko von Oberflächenabfluss gesenkt, gleichzeitig kommt es zu Kosteneinsparungen beim Düngemitteleinsatz und auch die Gefährdung des Personals wird minimiert. Im Jahr 2026 berichtete die Umweltschutzbehörde Irlands über einen 10%igen Anstieg der Stickstoffkonzentration in irischen Flüssen im Vergleich zum Vorjahr, wobei übermäßiger Düngemittelabfluss als eine der Hauptursachen genannt wurde. Dies verdeutlicht den Bedarf an präziseren Ausbringungsverfahren, in der Art, wie sie nun auch der ZenaTech-Tochter ZenaDrone und der DaaS-Plattform des Unternehmens genehmigt wurden.

Die SORA-Zulassung ermöglicht es dem Unternehmen, komplexe, autonome Flugmissionen in großem Umfang durchzuführen, ohne dass die Kunden sich direkt mit Flugsicherheitsbestimmungen, Pilotenlizenzen, Hardwarekosten und Wartung auseinandersetzen müssen. Aus Sicht der Unternehmensführung unterstützt dieser Behördenweg die weiter gefassten strategischen Überlegungen, DaaS als abonnementbasierten Dienst mit wiederkehrenden Umsätzen in verschiedenen Regionen und Branchen wie z. B. Forstwirtschaft, erneuerbare Energien, Bauwesen und Infrastrukturüberwachung zu skalieren.

Über ZenaTech

https://www.zenatech.com/, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte autonome Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Wirtschaft, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine SaaS-Sparte für Unternehmen mit Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Rollup-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien treibt ZenaTech die Entwicklung von KI-Drohnen für Anwendungen wie Landwirtschaft und Logistik sowie für die Bereiche ISR, Fracht und Counter-UAS für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärmen, Quantencomputing und fortschrittlicher KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

https://www.zenadrone.com/, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die mit Technologien des maschinellen Lernens und der prädiktiven Analytik sowie fortschrittlichen Computing-Technologien ausgestattet sind und bei Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Industrie zum Einsatz kommen. Dazu zählen multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungseinsätze. Das in der Entwicklung befindliche Produktportfolio umfasst die Drohne https://www.zenatech.com/drone-technology-solutions/ für ISR-Verteidigungsanwendungen und den Transport von Spezialfrachten, die Drohne IQ Nano für das Bestandsmanagement und die Sicherheit in Innenräumen, die Drohne IQ Square für Inspektions- und Wartungsdienste im Freien, die Drohne IQ Quad für die Landvermessung, die Drohne IQ Aqua für Einsätze unter Wasser und die IQ Octo für die Präzisionslandwirtschaft. ZenaDrone betreibt drei internationale Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und arbeitet an der Weiterentwicklung maritimer Abfangdrohnen zur Abwehr unbemannter Luftfahrtsysteme (Counter-UAS) sowie eines integrierten Verteidigungssystems.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Dazu gehört auch die oben beschriebene geplante Franchise-Strategie für die drohnenbasierte Hochdruckreinigung, die sich derzeit in der Planungsphase befindet und Änderungen unterliegen kann. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "planen", "vorhersehen", "anstreben", "suchen", "ist/sind wahrscheinlich", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Umsätze, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; die Fähigkeit des Unternehmens, eine Franchise-Geschäftsstrategie und ein Betriebshandbuch für drohnenbasierte Hochdruckreinigungsdienste zu entwickeln und fertigzustellen sowie diese Strategie in Florida und landesweit wie derzeit vorgesehen umzusetzen; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, beispielsweise Drohnenprodukte wie ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für Märkte wie derzeit vorgesehen zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen oder Franchiseverträge abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Jurisdiktionen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift "Risk Factors" auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. in anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die "SEC") auf EDGAR über die Webseite der SEC, www.sec.gov, eingereicht hat, beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85795Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85795&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA98936T2083Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.