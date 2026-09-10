DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 11. September (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August *** 08:00 GB/BIP Monat Juli PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,1% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +0,3% gg Vq/k.A. zuvor: +0,4% gg Vq/+1,1% gg Vj *** 08:00 GB/Handelsbilanz Juli PROGNOSE: -22,4 Mrd GBP zuvor: -23,0 Mrd GBP *** 08:00 GB/Industrieproduktion Juli PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+0,1% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/-0,2% gg Vj 08:00 DE/Inlandstourismus Juli 08:00 DE/Insolvenzen Juni und 1. Halbjahr 2026 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt September *** 14:30 US/Realeinkommen August *** 14:30 US/Verbraucherpreise August PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj *** 16:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview bei Banque Populaire Caisse d'Epargne Group Executive Summer University *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) September PROGNOSE: 51,4 zuvor: 51,7 *** 19:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung bei 49th Annual DEW Economic Policy Conference *** - IT/Telecom Italia SpA (TI), Ende der Angebotsfrist von Poste Italiane ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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September 10, 2026 08:38 ET (12:38 GMT)

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