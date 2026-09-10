Die Siemens Energy-Aktie kommt seit Wochen nicht mehr nachhaltig vom Fleck und notiert aktuell bei rund 142,50 €. Der in meiner Analyse Ende August erwartete Rücklauf in Richtung der Unterstützungszone hat sich damit weiter konkretisiert, ohne dass der entscheidende Bereich bislang aufgegeben wurde. Gleichzeitig bleibt die fundamentale Wachstumsstory trotz des Rückgangs vom Rekordhoch intakt. Nun müssen die Käufer zeigen, ob sie daraus einen neuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de