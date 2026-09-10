Die Hensoldt-Aktie erreichte Mitte August mit etwa 95 € ihren Jahreshöchststand. Anschließend korrigierte sie deutlich und notiert am Donnerstag aktuell bei knapp 79 €. Damit stellt sich die Frage: Lohnt sich in der aktuellen Phase ein Einstieg? Mehrere Belastungsfaktoren Fundamental könnte die Aktie aus meiner Sicht höher notieren. Allerdings gelingt ihr derzeit kein nachhaltiger Ausbruch nach oben. Kursgewinne werden innerhalb kurzer Zeit wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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