Berlin (ots) -Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen erneut angehoben. Für Menschen, die Wohneigentum erwerben wollen, erhöht das den Druck auf die Finanzierung.Zwar folgen Bauzinsen dem EZB-Leitzins nicht eins zu eins. Entscheidend sind insbesondere die Erwartungen an den Kapitalmärkten und die Entwicklung der langfristigen Zinsen. Steigen diese, kann auch die Immobilienfinanzierung teurer werden."Gerade in einem bewegten Zinsumfeld wird Planungssicherheit immer wichtiger", sagt Christian König, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Privaten Bausparkassen. "Wer heute für Wohneigentum vorsorgt, sollte nicht nur auf den aktuellen Zinssatz schauen, sondern auch auf die Finanzierung von morgen."Dass der Wunsch nach den eigenen vier Wänden groß bleibt, zeigt die aktuelle Sommerumfrage des Verbands. Der Anteil derjenigen, die Wohneigentum als Sparziel nennen, ist innerhalb eines Jahres von 33,0 auf 38,8 Prozent gestiegen. Zugleich werden die finanziellen Spielräume zum Sparen enger.Gerade deshalb leistet Bausparen einen wichtigen Beitrag zur Planungssicherheit. Der Bauspardarlehenszins wird bereits bei Vertragsabschluss fest vereinbart und bleibt damit für die spätere Finanzierung kalkulierbar."Wer bauspart, kann ruhiger planen, wenn der Darlehenszins für später feststeht", so König.Für viele Haushalte wird es damit noch wichtiger, frühzeitig Eigenkapital aufzubauen und die Finanzierung des späteren Wohneigentums langfristig vorzubereiten.Hintergrund:Das Marktforschungsinstitut Kantar befragt im Auftrag des Verbands der Privaten Bausparkassen dreimal jährlich die Menschen in Deutschland zu ihrem Sparverhalten. Die aktuelle repräsentative Erhebung unter 2.006 Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern fand im Juni 2026 statt. Es handelt sich um die 87. Befragung seit Beginn der Erhebungsreihe im Jahr 1997.Über den Verband der Privaten BausparkassenDer Verband der Privaten Bausparkassen e. V. mit Sitz in Berlin vertritt die Interessen der privaten Bausparkassen in Deutschland. Er setzt sich für stabile und verlässliche Rahmenbedingungen für das Bausparen ein und bringt sich aktiv in die wohnungs- und finanzpolitische Diskussion ein. Ziel ist es, breite Bevölkerungsschichten beim Erwerb von Wohneigentum, bei der Modernisierung von Wohnraum und bei der langfristigen Finanzierung zu unterstützen.Pressekontakt:Germaine DahlmannLeiterin KommunikationVerband der Privaten Bausparkassen e.V.030-590091-534dahlmann@vdpb.deOriginal-Content von: Verband der privaten Bausparkassen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29403/6349756