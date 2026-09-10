Wie stark kann künstliche Intelligenz Finanzentscheidungen von Anlegern lenken - mit positiven Folgen oder aber negativen Auswirkungen, wenn die Empfehlung verzerrt ist? Dieser Frage sind Forscher der Universität Bayreuth im Rahmen einer Studie anhand fiktiver Fondssparpläne nachgegangen. Im Rahmen der Studie haben Forscher unter Leitung von Prof. Dr. Fabian Herweg, Lehrstuhl für International Competition Policy der Universität Bayreuth 3.700 Umfrageteilnehmer vor eine einfache, aber realistische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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