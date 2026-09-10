Fadata will weitere expandieren und verstärkt sein Führungsteam daher zur Unterstützung mit Willehalm Söderqvist. Dieser leitet als neuer Director Product, Strategy and Ecosystem das Produktmanagement und soll v. a. den KI-Bereich in Form von Initiativen, Strategien und einem starken Ökosystem voranbringen. Fadata hat Willehalm Söderqvist zum neuen Director Product, Strategy and Ecosystem berufen. Der Anbieter von Softwarelösungen für die Versicherungsbranche will damit sein Engagement unterstreichen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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