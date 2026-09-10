Die Nemetschek-Aktie ist massiv eingebrochen, doch ausgerechnet jetzt könnte sich ein genauer Blick auf das Unternehmen lohnen.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|58,25
|58,35
|17:06
|0,000
|0,000
|17:06
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:30
|Nemetschek am Scheideweg: Absturz oder Einstiegschance?
|Die Nemetschek-Aktie ist massiv eingebrochen, doch ausgerechnet jetzt könnte sich ein genauer Blick auf das Unternehmen lohnen Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|14:46
|Aktien Frankfurt: Verluste nach Zinserhöhung durch EZB
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat negativ auf die zweite Zinserhöhung in diesem Jahr und trübe Inflationsperspektiven durch die Europäische Zentralbank (EZB) reagiert. Der Dax gab...
► Artikel lesen
|11:54
|Aktien Frankfurt: Anleger agieren vorsichtig vor erwarteter Zinserhöhung
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat am Donnerstag kurz vor der allgemein erwarteten Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) die Vorsicht die Oberhand gewonnen. Gegen Mittag...
► Artikel lesen
|Mo
|Nemetschek-Aktie im Aufwind: Deutsche Bank zeigt sich nach Investorenkonferenz optimistischer
|MÜNCHEN (IT-Times) - Zum deutschen CAD-Softwareanbieter Nemetschek haben Analysten der Deutschen Bank einen Research-Bericht veröffentlicht und zeigen sich positiver für das Unternehmen. Die Deutsche...
► Artikel lesen
|Mo
|Nemetschek: Zwei Kursziele werden angepasst
|Manager von Nemetschek haben an einer Konferenz der Deutschen Bank in London (Großbritannien) teilgenommen. Die Analysten der Bank haben dabei einen positiven Eindruck gewonnen. Dies gilt vor allem...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NEMETSCHEK SE
|58,35
|-3,39 %