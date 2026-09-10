Apple hat auf seinem Herbst-Event ein dichtes Produktfeuerwerk gezündet, allen voran das erste faltbare iPhone. HSBC bleibt trotz höherer Einstiegspreise bei den Pro-Modellen optimistisch und sieht die Aktie deutlich im Aufwärtstrend. Apple hat bei seiner Keynote "Surprise and Shine" am 9. September gleich mehrere Neuheiten präsentiert und damit nach Einschätzung der Analysten von HSBC eines der dichtesten Produktlaunches der Firmengeschichte hingelegt. Im Mittelpunkt steht das iPhone Duo, Apples erstes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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