Wien (www.fondscheck.de) - Steyler Fair Invest verstärkt seinen Vertrieb mit Jan-Peter Schott, so die Experten von "FONDS professionell". Er übernehme ab sofort die Position des Vertriebsdirektors für die DACH-Region. In seiner neuen Funktion betreue er freie Vermittler, Vermögensverwalter und Versicherungen. Schott komme von der Prima Fonds Service, für die er mehr als zehn Jahre tätig gewesen sei. Dort habe er zunächst als Vertriebsdirektor gearbeitet und seit 2021 der Geschäftsleitung angehört. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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