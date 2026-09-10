München (ots) -Vier Fernsehpreise und mehr als 20 Nominierungen - die in Bayern genehmigten TV- und Streaminganbieter haben beim Deutschen Fernsehpreis 2026 (https://www.deutscher-fernsehpreis.de/preistraegerinnen/) mit Dokumentation und Information genauso wie mit Entertainment und Sport gepunktet. Glückwunsch an die Gewinnerinnen und Gewinner: Pro Sieben für die beste Leistung in der Kategorie Dokumentation/Reportage ("Joko & Klaas LIVE - dont look away"), Welt TV-Chefreporter Ibrahim Naber für seine Ukraine-Berichterstattung (Beste Moderation/Einzelleistung Information), Kabel eins für das beste Factual Entertainment, den "Roadtrip Australien - drei Spitzenköche auf 4 Rädern" und ThinXpool für die Berichterstattung über die Fußball-WM auf Magenta TV.Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, gratuliert: "Der Deutsche Fernsehpreis ist zusammen mit dem Blauen Panther eine der wichtigsten Auszeichnungen für die Fernseh- und Streamingbranche in Deutschland. Es freut mich, dass bayerische Anbieter die Jury gerade auch mit Informationsangeboten überzeugt haben. Besonders eindrucksvoll war dabei die Dankesrede von Ukraine-Reporter Ibrahim Naber, der selbst nach lebensbedrohlichen Situationen immer wieder den Mut findet, weiter zu berichten. Dieser höchste Einsatz, den man zeigen kann, um unsere freiheitliche Demokratie zu verteidigen, hat mich sehr beeindruckt!"Pressekontakt:Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)Heinrich-Lübke-Str. 2781737 MünchenBettina PregelStv. PressesprecherinTel. 089/63808-318bettina.pregel@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/6349784