Die BYD-Aktie beschleunigt ihre Talfahrt zum Ende der Woche nochmals. Vom Freitagshoch der Vorwoche bei 9,49 € bis zum bisherigen Tagestief bei 8,65 € summiert sich der Rückgang in der Spitze bereits auf rund -9%. Damit wird der in meiner Analyse vom vergangenen Freitag favorisierte Abwärtsfahrplan weiter abgearbeitet. Der Wechsel zurück in den Wochenchart zeigt zugleich, dass selbst das Jahrestief bei 8,05 € bisher nicht zwingend das Ende der Bewegung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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