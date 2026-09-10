Der Mond könnte nach dem Zusammenstoß von Protoerde und dem marsgroßen Protoplaneten Theia viel schneller entstanden sein als lange angenommen. Eine neue Simulation kommt in einem Szenario auf gerade einmal fünf Stunden. Seit Jahrzehnten gilt die sogenannte Giant-Impact-Hypothese als plausibelste Erklärung für unseren Trabanten. Analysen von alten Apollo-Gesteinsproben stützen die Annahme, dass die junge Erde vor rund 4,5 Milliarden Jahren mit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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