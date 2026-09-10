Mainz (ots) -
Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:
Sonntag, 20. September 2026, 16.27 Uhr
Aktion Mensch - Glückszahlen der Woche
Moderation: Rudi Cerne
Beim inklusiven Kinder- und Jugendtreff im Sankt Vincenzstift packen junge Menschen bei einer Clean-up-Aktion in Oestrich-Winkel gemeinsam für ihre Umwelt an.
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6349818
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