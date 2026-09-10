Am Kapitalmarkt wird die Nachfolge von Öbag-Chefin Edith Hlawati angeregt diskutiert. Geht es nach den neuesten Erkenntnissen (von denen ich dir gleich berichte!), hat Henriette Egerth - sie ist Geschäftsführerin der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) - derzeit die besten Karten. Warum, wirst du dich fragen? Weil Sie laufend auf Fotos mit Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer zu sehen ist, der ja ein ordentliches Wörtchen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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