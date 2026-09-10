Hannover (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat auf ihrer heutigen Sitzung wie erwartet eine weitere Zinsanhebung beschlossen, so die Analysten der Nord LB.Alle Leitzinsen seien um jeweils 25 Basispunkte erhöht worden, der relevante Einlagesatz steige somit auf 2,50%. Diese Entscheidung habe sich nach den Kommentaren von EZB-Verantwortlichen in den vergangenen Wochen nicht nur angekündigt, sie habe im Vorfeld bereits als ausgemachte Sache gegolten. Im Fokus habe daher vor allem der Ausblick auf die weitere geldpolitische Ausrichtung gestanden. Das Statement falle aufgrund der in den vergangenen Wochen gestiegenen Inflationsrisiken vergleichsweise hawkish aus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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