Wien (www.anleihencheck.de) - Europäische Staatsanleihen sind derzeit noch schwerer zu prognostizieren als sonst, so die Experten von "FONDS professionell".Schuld daran sei vor allem die Frankreich-Wahl im kommenden Jahr, die einen unsicheren Wahlausgang und großes disruptives Potenzial habe. John Taylor, Leiter europäische Anleihen bei Alliance Bernstein, bevorzuge bei Euro-Staatsanleihen zwar Italien gegenüber Frankreich, insgesamt setze er aber auf deutsche Bundesanleihen und nicht-staatliche Papiere. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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