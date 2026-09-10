Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung (ots) -
Pallas Management muss die Sanierungen nicht nur langsamer, sondern klüger planen: erst belastbare Ausweichwege schaffen, dann die Hauptstrecke schließen. Der neue Verkehrsminister Steffen Bilger wiederum hat dafür zu sorgen, dass sich die Bahn nicht weiter von Notprogramm zu Notprogramm hangeln muss, sondern mit dauerhaft gesicherten Mitteln bauen kann. Die Bahn braucht einen verlässlichen Ausbaukurs über viele Jahre. Klar ist: Bevor Reisende und Wirtschaft sich wieder auf die Bahn verlassen können, braucht es einen langen Atem.
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Pallas Management muss die Sanierungen nicht nur langsamer, sondern klüger planen: erst belastbare Ausweichwege schaffen, dann die Hauptstrecke schließen. Der neue Verkehrsminister Steffen Bilger wiederum hat dafür zu sorgen, dass sich die Bahn nicht weiter von Notprogramm zu Notprogramm hangeln muss, sondern mit dauerhaft gesicherten Mitteln bauen kann. Die Bahn braucht einen verlässlichen Ausbaukurs über viele Jahre. Klar ist: Bevor Reisende und Wirtschaft sich wieder auf die Bahn verlassen können, braucht es einen langen Atem.
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