XRP Prognose September 2026 und der Widerspruch vor der Senatsabstimmung

Anzeige / Werbung

Die XRP Prognose steht vor einem Widerspruch, den derzeit kein anderer großer Wert so deutlich zeigt. XRP notiert bei rund 1,38 Dollar und hat binnen 24 Stunden gut vier Prozent verloren. Gleichzeitig waren die XRP-ETFs am Dienstag die einzigen Krypto-Fonds in den USA mit frischem Geld, während Bitcoin, Ether und Solana Abflüsse verbuchten. Institutionelles Kapital kauft also, der Kurs fällt trotzdem. Am 15. September stimmt der Senat über den CLARITY Act ab, und bis dahin bleibt jede XRP Prognose ein Spiel auf Zeit. Die eigentliche Frage lautet, wie viel dieser Termin überhaupt noch bewegen kann.

XRP Prognose September 2026 zwischen ETF-Zuflüssen und Kursdruck

Der Chart und die Kapitalströme laufen bei XRP gerade in entgegengesetzte Richtungen, und genau das macht die aktuelle Lage so ungewöhnlich. Der Kurs lag am 10. September bei etwa 1,38 Dollar, nach einem Minus von 4,04 Prozent binnen eines Tages, wie die Analyse von CoinReporter zeigt. Ein Anlauf auf 1,44 Dollar wurde abgewiesen, der nächste ernsthafte Widerstand liegt bei 1,49 Dollar und die Unterstützung bei 1,32 Dollar. Die Marktkapitalisierung bewegt sich damit um 86,8 Milliarden Dollar, bei einem Tagesumsatz von 2,61 Milliarden Dollar. Für jede XRP Prognose ist das ein enger Korridor mit wenig Spielraum nach oben.

Die Nachfrage über regulierte Produkte bleibt davon unberührt. Die XRP-ETFs sammelten am Dienstag 1,55 Millionen Dollar ein und waren nach Angaben von The Crypto Basic die einzigen Krypto-Fonds mit positiven Zuflüssen, während bei Bitcoin 46,65 und bei Ether 24,29 Millionen Dollar abflossen. Im September summieren sich die Zuflüsse auf 14,86 Millionen Dollar, nach 159,18 Millionen im August und damit dem stärksten Monat des Jahres. Auch die Freigabe von einer Milliarde XRP aus dem Treuhandkonto am 1. September wurde ohne Bruch aufgenommen, sodass auch die Angebotsseite als Erklärung ausfällt.

Der längere Zeitraum zeigt, wie viel Boden noch fehlt. XRP steht über 30 Tage rund 35 Prozent im Plus, im Jahresvergleich aber immer noch etwa 50 Prozent im Minus. Die Sitzung der US-Notenbank am 15. und 16. September fällt mit der Abstimmung über den CLARITY Act zusammen, sodass die XRP Prognose an zwei Terminen hängt. Selbst wenn beide gut ausgehen, wären 1,49 Dollar ein Zuwachs von acht Prozent bei einem Wert von 86,8 Milliarden Dollar. Das ist Geduldsmathematik und keine Rechnung, die ein Depot verändert. Ein Teil des Kapitals sucht deshalb dort, wo kein Votum in Washington nötig ist.

Warum Kapital von der XRP Prognose zu Pepeto abwandert

Auf einen Senatsbeschluss zu warten ist für Halter großer Werte eine vertraute Übung, und die XRP Prognose macht davon keine Ausnahme. Pepeto beantwortet eine andere Frage, denn bei einem Vorverkaufspreis von 0,000000188 Dollar und einem bevorstehenden Binance-Listing ist der Abstand zwischen Einstieg und späterer Börsenbewertung selbst die Rendite. Für diesen Abstand braucht es keine Abstimmung im Senat.

Im Zentrum steht eine Cross-Chain-Brücke, die das Projekt für jede Blockchain zugänglich macht, statt es an ein einzelnes Netzwerk zu binden. Mit jedem angebundenen Netzwerk vervielfacht sich die Nachfrage, die überhaupt erreichbar ist. Darauf setzt eine gebührenfreie Swap-Engine auf, die Tradern den günstigsten Weg über die Ketten bietet, und dieser Preisvorteil bringt sie zurück. Jede wiederholte Transaktion drückt Volumen durch den Token und macht aus täglicher Nutzung einen Kaufdruck, der nicht abreißt. Mehr als 10 Millionen Dollar sind aus genau diesem Grund bereits eingestiegen.

Der Risikoscorer PepetoAI prüft jede Position vor der Ausführung und hält Kapital damit im Ökosystem, statt es an schlechte Einstiege zu verlieren. Diese gesamte Aktivität trifft auf eine Gesamtmenge, die bei 420 Billionen Token fest gedeckelt ist. Ein wöchentlicher Burn-Mechanismus verkleinert dieses Angebot dauerhaft, sodass der frei handelbare Bestand enger wird, unabhängig davon, wie sich der Gesamtmarkt bewegt. Bei einer Bewertung dieser Größenordnung gibt es diesen Hebel für XRP schlicht nicht mehr.

Vor dem Start des Vorverkaufs hat SolidProof den kompletten Programmcode geprüft und bestätigt, was Anlegern eine unabhängig kontrollierte Basis für ihre Entscheidung verschafft. Hinter dem Projekt steht dasselbe Team, das den ursprünglichen Pepe aufgebaut hat. Der Handel ist damit der Abstand zwischen heutigem Einstieg und dem ersten Kurs an der Börse. Und dieser Abstand existiert nur, solange der Vorverkauf offen ist.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt am Ende dasselbe Bild wie jeder große Wert. Richtung ja, Größenordnung nein. Sie rechnen Wochen für den Weg von 1,38 auf 1,49 Dollar und kalkulieren dabei das Votum im Senat ein, während im Vorverkauf in Tagen bis zum Listing gerechnet wird. Bei 86,8 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ist ein Vielfaches nicht mehr darstellbar, bei einem Projekt vor dem Börsenstart dagegen schon. Was die XRP Prognose nicht liefern kann, liegt genau in diesem Abstand zwischen Vorverkaufspreis und Börsenpreis. Schließt der Vorverkauf, dürfte dieser Abstand verschwunden sein, und die offizielle Pepeto-Website zeigt dann einen anderen Preis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die XRP Prognose für September 2026?

Die XRP Prognose sieht den Kurs kurzfristig zwischen 1,38 und 1,49 Dollar. Ein Ausbruch über 1,49 Dollar hängt vor allem am Votum des Senats zum CLARITY Act am 15. September und am Zinsentscheid der US-Notenbank in derselben Woche.

Warum vergleichen Anleger Pepeto mit der XRP Prognose?

Pepeto steht im Vorverkauf, wurde von SolidProof geprüft und hat ein Binance-Listing vor sich, während XRP bereits rund 86,8 Milliarden Dollar wiegt. Weitere Informationen bietet die offizielle Website pepetocoin.com, direkt erreichbar unter https://pepetocoin.com.