Die HOCHTIEF-Aktie gerät am 10. September 2026 massiv unter Druck und fällt zeitweise um 7,4 %. Das Papier notierte am späten Nachmittag bei 404,40 Euro und damit am bisherigen Tagestief. Der kräftige Rücksetzer steht im deutlichen Kontrast zur starken operativen Entwicklung und dem zuletzt auf Rekordniveau gestiegenen Auftragsbestand.HOCHTIEF fällt auf 404,40 Euro Die HOCHTIEF-Aktie gehört am Donnerstag zu den schwächsten Werten im DAX. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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