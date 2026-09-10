BERLIN, Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LAGENIO hat auf der IFA in Berlin seine neue Kinderuhr K11 mit 4G und KI-Funktionen am Stand H3.2-123 präsentiert und damit zahlreiche Besucher angezogen. Die Besucher erfuhren, wie die Uhr Kindern dabei hilft, mit ihren Eltern in Kontakt zu bleiben, ohne ihnen uneingeschränkten Zugang zum Internet zu gewähren.

LAGENIO K11: Wasserdicht bis 2 ATM, KI-Lernfunktion, 4G-Telefonie, GPS - für eine sicherere Kindheit

Die K11 wurde für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren entwickelt und ist als Alternative zum Smartphone gedacht. Sie vermittelt Kindern wichtige Kommunikationsfähigkeiten und hilft ihnen gleichzeitig dabei, weniger Zeit online zu verbringen und eine frühe Abhängigkeit von sozialen Medien, Spielen und frei zugänglichen Internetinhalten zu vermeiden. Eltern bleiben über Sprachanrufe, Datenverbindungen und HD-Videoanrufe in Verbindung und können gleichzeitig den Standort ihres Kindes in Echtzeit über die LAGENIO-App verfolgen.

Die K11 bietet eine präzise GPS-Ortung. Eltern können Geofences einrichten, automatische Benachrichtigungen beim Betreten oder Verlassen dieser Zonen erhalten, zugelassene Kontakte über eine Whitelist verwalten und im Notfall per Fingertipp ein SOS-Signal auslösen. Die Uhr unterstützt lokale SIM-Karten von mehr als 200 Mobilfunkanbietern weltweit.

Für den täglichen Familiengebrauch ist die K11 speziell für Situationen wie den Schulweg, das Spielen im Freien und die Teilnahme an sportlichen Aktivitäten konzipiert. Dank des robusten, bis 2 ATM wasserdichten Gehäuses können Kinder die Uhr auch beim Schwimmen tragen. Das Gerät verfügt über ein augenschonendes 1,78-Zoll-AMOLED-Display, 16 GB Speicherplatz und eine 5-Megapixel-Kamera.

Auf der Uhr läuft ein maßgeschneidertes Android-Betriebssystem - ohne Zugang zu sozialen Netzwerken, Webbrowsern oder App-Downloads von Drittanbietern. Zu den kindgerechten Funktionen zählen weißes Rauschen für einen besseren Schlaf, ein KI-Lernassistent, der Kindern hilft, ihre Hausaufgaben selbstständig zu erledigen, sowie Unterstützung bei der Objekterkennung und der Beantwortung von Fragen, während die Kindersicherung die Kommunikation auf freigegebene Kontakte beschränkt.

Die K11 ist das neueste Flaggschiff der LAGENIO-Produktreihe und baut auf der Konfiguration des früheren, sehr erfolgreichen Modells K9 auf. Zudem ist sie die erste Kinderuhr von LAGENIO, die für das Schwimmen geeignet ist und eine Wasserdichtigkeit von 2 ATM aufweist. Das Produkt wird Anfang November dieses Jahres offiziell auf den Markt kommen. Neben dem Modell K11 bietet LAGENIO derzeit die Modelle K3, K9 und K10 an. Die Produkte sind auf www.lagenio.com erhältlich.

LAGENIO ist ein Unternehmen, das sich auf sicherere Technologien für Familien spezialisiert hat. Das große Interesse an der IFA hat Verbrauchern, Einkäufern und Fachleuten aus ganz Europa und darüber hinaus mehr Vertrauen in die Marke vermittelt, und die Markteinführung des K11 ist ein Schritt in Richtung einer Kindertechnologie, bei der es nicht nur um ständige Vernetzung geht, sondern vor allem um zuverlässige Kommunikation, kontrollierten Zugriff und mehr Sicherheit für Eltern.

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LAGENIO / Kitty Leung / kitty@lagenio.com