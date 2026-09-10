US-Unternehmen drosseln in diesem Monat ihre Ausgaben für KI-Dienste. Sie zahlen weniger pro Mitarbeiter:in an OpenAI, Anthropic und Co. Woran das laut der Analyse liegen könnte. Zahlreiche Unternehmen wollen ihre Arbeit mit Künstlicher Intelligenz verbessern. Deshalb statten sie ihre Mitarbeiter:innen mit den nötigen Tools und Zugängen aus, um CLaude, ChatGPT und andere Dienste reibungslos nutzen zu können. In den USA ist aktuell eine kleine Trendwende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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