COVE überdenkt die ergonomische Passform und Bewegungsfreiheit unter Berücksichtigung der Körperproportionen von Frauen und realer Arbeitshaltungen

BERLIN, Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ARBREST feierte am 4. September auf der IFA Berlin 2026 sein weltweites Debüt mit seinem ersten Produkt, COVE, das bei den IFA Innovation Awards 2026 als "Best in Design" ausgezeichnet wurde. Der dynamische, ergonomische Stuhl "ARBREST COVE" für Frauen ist in Halle 2.2, Stand 141, ausgestellt.

COVE auf der IFA 2026

COVE entstand aus der Erkenntnis heraus, dass sich die Körperproportionen von Frauen und ihre täglichen Sitzbedürfnisse von denen der Männer unterscheiden. In den vergangenen acht Monaten untersuchte ARBREST die körperlichen Merkmale, Sitzgewohnheiten und Arbeitshaltungen von Frauen. Anstatt einen bestehenden Bürostuhl einfach nur zu verkleinern, nutzte das Team diese Erkenntnisse, um die Abmessungen, die Stützpositionen und das Bewegungssystem von COVE festzulegen.

Bei der Gestaltung wurde berücksichtigt, wie sich Frauen im Laufe des Tages hinsetzen und bewegen - vom Vorbeugen über das aufrechte Sitzen bis hin zum Drehen, Umsetzen und Zurücklehnen.

Während der Preisverleihung hob der Moderator das speziell auf die Körperproportionen und den Knochenbau von Frauen abgestimmte Design von COVE hervor und lobte zugleich dessen Optik.

Passform und Halt, die sich dem Körper anpassen

Vier wesentliche Merkmale spiegeln diesen Ansatz im Design des Stuhls wider:

7-Punkte-Anpassungskalibrierung: Kalibriert wichtige Beziehungen zwischen Körper und Stuhl unter Berücksichtigung der Proportionen von Frauen, anstatt die Größe des Stuhls pauschal zu verringern.

Dynamische Rückenlehne mit 12 Zonen: Flexible Stützzonen passen sich an, wenn sich der Benutzer dreht, seine Position verändert oder die Körperhaltung wechselt.

16°-Neigung nach vorne und 3 Liegepositionen: Die aufeinander abgestimmte Bewegung von Sitzfläche und Rückenlehne sorgt dafür, dass der untere Rücken auch bei nach vorne gerichteten Tätigkeiten stets Kontakt zum Stuhl hat und gestützt wird.

5-Punkt-Synchron-Stützsystem: Mehrere Stützbereiche reagieren gemeinsam, wenn der Benutzer zwischen verschiedenen Positionen wechselt.

Der Zweck dieser dynamischen Funktionen besteht darin, den Körper bei seinen Bewegungen kontinuierlich zu stützen. Eine zusätzliche Dehnungsfunktion bietet eine weitere Möglichkeit, die Körperhaltung zu ändern, ohne den Stuhl verlassen zu müssen.

Wie geht es weiter für COVE

ARBREST plant, im Laufe des Jahres 2026 eine Crowdfunding-Kampagne zu starten; Einzelheiten zu Preisgestaltung, Verfügbarkeit und Lieferung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Bei dem ausgestellten Produkt handelt es sich um ein Vorserienmodell; die endgültigen Spezifikationen können sich bis zur Markteinführung noch ändern.

Über ARBREST

ARBREST ist eine neue Marke für intelligente Lifestyle-Technologie, die durch Design und intelligente Technologie bisher vernachlässigte Bedürfnisse im Arbeits- und Alltagsleben anspricht. COVE ist das erste Produkt von ARBREST und der erste Schritt des Unternehmens hin zu einem breiteren Sortiment an intelligenten Lifestyle-Produkten.

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Kontakt: ARBREST Cai Liu cai.liu@arbrest.com