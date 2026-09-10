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CoreWeave nach Zahlen: KI-Boom trifft Schuldenberg!

CoreWeave meldet sich mit spektakulären Wachstumszahlen zurück: Der Umsatz steigt im zweiten Quartal 2026 um 112 Prozent auf knapp 2,6 Milliarden US-Dollar, während der Auftragsbestand auf mehr als 104 Milliarden US-Dollar anschwillt. Meta, OpenAI, Anthropic und Jane Street sichern sich langfristig Rechenleistung, Nvidia stärkt die strategische Partnerschaft und neue Projekte mit Hudson River Trading, Rescale und DARPA zeigen, dass sich der Einsatz der CoreWeave-Plattform weit über klassische KI-Labore hinaus ausdehnt.

Doch das Wachstum hat seinen Preis. CoreWeave plant allein 2026 Investitionen von bis zu 39 Milliarden US-Dollar, weist einen hohen Schuldenstand aus und muss inzwischen enorme Zins- und Abschreibungskosten verkraften. Kann der spezialisierte Cloudanbieter seinen technologischen Vorsprung in nachhaltige Gewinne und freien Cashflow übersetzen - oder wird aus dem KI-Boom eine riskante Schuldenwette? Unsere aktuelle Analyse beleuchtet Geschäftsmodell, Quartalszahlen, Großaufträge, Bilanz und die entscheidenden Faktoren für die CoreWeave-Aktie.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

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