Die US-Börsen kommen am Donnerstag einfach nicht zur Ruhe. Nach mehreren schwachen Handelstagen in Folge bleibt die Stimmung gedrückt, getrieben von den Entwicklungen im Nahost-Konflikt, kletternden Ölpreisen und der alten Inflationsangst, die Anleger wieder umtreibt. Dahinter steckt die Sorge, dass die Fed erneut die Zinsen anheben könnte. Technologie bricht weg Dieses Mal hat es vor allem die Technologiewerte erwischt. Gerade jene mit KI-Fantasie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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