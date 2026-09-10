Die Royal Bank of Canada sieht Daimler Truck klar im Aufwind. In einer veröffentlichten Brancheneinschätzung hat RBC-Analyst Nick Housden das Kursziel für die Daimler Truck-Aktie von 58 € auf 63 € angehoben und die Einstufung "Outperform" bestätigt. Nordamerika als entscheidender Treiber Der nordamerikanische Nutzfahrzeugmarkt befindet sich laut Housden im Erholungsmodus. Und genau hier liegt der Kern der Argumentation. Daimler Truck ist unter den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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