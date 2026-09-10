Die Konjunktursignale in Deutschland hellen sich auf. Davon könnten insbesondere heimische Mittelständler profitieren. Auch im Portfolio mehren sich die positiven Zeichen: Mehrere Unternehmen heben ihre Prognosen an, während der DWS Concept Platow den August auf einem neuen Allzeithoch beendet. Wächst in Deutschland ein zartes Konjunkturpflänzchen heran? In dieser Richtung ließen sich zuletzt einige wichtige Datenpunkte interpretieren. Beispielsweise fielen im August sowohl das bekannte "Ifo Geschäftsklima" als auch der ZEW-Konjunkturerwartungsindex und das final berechnete BIP-Wachstum für das Q2 besser aus als erwartet. Das deckt sich mit unseren (eher anekdotischen) Eindrücken, die wir im August in Gesprächen mit Unternehmensvorständen sammelten, aber auch mit den (bereits im vorangegangenen Monatsbericht thematisierten) überdurchschnittlich häufigen Anhebungen von Unternehmensprognosen. Hoffnung auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft Zwar ist die Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft nicht mit der Entwicklung des deutschen Aktienmarktes gleichzusetzen. Gleichwohl könnte eine wirtschaftliche Belebung Deutschlands als zusätzlicher positiver Impuls wirken, gerade für die oft stärker binnenwirtschaftlich orientierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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