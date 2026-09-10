Signifikante Entwicklung: First Mining Gold - Spektakuläre Bohrtreffer erweitern Goldzone Miroir deutlich!

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First Mining Gold erweitert Miroir-Ziel auf Duparquet: 5,26 g/t Gold über 19,55 Meter, jetzt 220 Meter Streichlänge und insgesamt 48.000 Bohrmeter Neudaten rücken das Ressourcen-Update in den Fokus.

Wenn ein Explorationsziel im weltberühmten Abitibi-Grünsteingürtel nicht nur hochgradige Spitzenwerte liefert, sondern diese über mächtige zweistellige Kernlängen bestätigt, horchen Rohstoffinvestoren auf: First Mining Gold (TSX: FF; OTCQX: FFMGF; Frankfurt: FMG) meldet vom Miroir-Ziel auf seinem Vorzeigeprojekt Duparquet in Québec spektakuläre Erstresultate der Bohrsaison 2026. Das Highlight-Bohrloch DUP26-093 durchschnitt exzellente 5,26 g/t Gold über 19,55 Meter (inklusive 7,58 g/t Gold über 12,95 Meter). Damit dehnt das Unternehmen die 2024 entdeckte Zone signifikant auf rund 220 Meter Streichlänge aus - und das System bleibt in alle Richtungen offen!

Spektakuläre Bohrtreffer erweitern Miroir auf 220 Meter Streichlänge

Die jüngsten Analyseergebnisse aus dem laufenden 15.000-Meter-Programm untermauern, dass Miroir weit mehr als ein Zufallstreffer ist. Die Bohrungen zielten auf die östliche sowie die abwärts gerichtete Fortsetzung der Vererzung ab und stießen dabei auf intensive Silizifizierung und stark brekziiertes Vulkangestein mit markanter Pyrit-Mineralisierung.

Die wichtigsten Analyseabschnitte der aktuellen Bohrtranche im Überblick:

DUP26-093 (Highlight): 5,26 g/t Gold über 19,55 Meter ab 238,5 Metern Tiefe (darin 7,58 g/t Gold über 12,95 Meter sowie 21,80 g/t Gold über 1,0 Meter).

DUP26-096: 3,43 g/t Gold über 28,0 Meter (darin 10,36 g/t Gold über 7,2 Meter) plus weitere Zonen mit 2,99 g/t Gold über 4,6 Meter und 4,90 g/t Gold über 2,7 Meter.

DUP26-095: 3,36 g/t Gold über 15,8 Meter (inklusive 15,10 g/t Gold über 2,0 Meter) sowie 3,54 g/t Gold über 4,2 Meter.

DUP26-092 (West-Erweiterung): 3,33 g/t Gold über 5,0 Meter (darin 7,20 g/t Gold über 1,0 Meter).

Nachdem Miroir im vergangenen Jahr bereits über 150 Meter Streichlänge und bis in 250 Meter vertikale Tiefe nachgewiesen wurde, bestätigen die neuen Treffer eine kontinuierliche Ausdehnung auf nunmehr 220 Meter. Die Vererzung steht in direktem Zusammenhang mit markanten Deformationszonen entlang eines Basalt-Syenit-Kontakts - einer strukturellen Architektur, die im Abitibi-Gürtel häufig die größten und reichsten Goldlagerstätten beherbergt.

48.000 Meter Neudaten fließen in anstehendes Ressourcen-Update ein

Für Investoren markieren die starken Miroir-Abschnitte erst den Auftakt einer dichten Newsflow-Pipeline: Die aktuellen Resultate stammen aus den ersten 1.553 beprobten Metern der Kampagne. Da das insgesamt 15.000 Meter betragende Bohrprogramm bis ins vierte Quartal läuft und für mehrere Bohrungen - darunter die tiefsten Abschnitte von DUP26-096 - die Laborwerte noch ausstehen, dürften in den kommenden Wochen kontinuierlich weitere Ergebnisse folgen.

Der fundamentale Hebel für First Mining ist dabei enorm: Duparquet verfügt bereits über eine gewaltige NI 43-101-konforme Goldressource von 3,44 Millionen Unzen in der Kategorie Gemessen & Angezeigt (1,55 g/t Gold) sowie weitere 2,64 Millionen Unzen in der Kategorie Abgeleitet (1,62 g/t Gold). Das Projekt kontrolliert 19 Kilometer Streichlänge entlang der ertragreichen Destor-Porcupine-Störungszone und profitiert von einer erstklassigen Infrastruktur mit ganzjährigem Straßenzugang, Bahnanschluss und günstiger Wasserkraft nur 50 Kilometer von Rouyn-Noranda entfernt.

Parallel zu den Bohrungen hat First Mining die Überarbeitung des geologischen Modells gestartet. In das anstehende Ressourcen-Update fließen insgesamt über 48.000 Bohrmeter ein, die seit der letzten Schätzung von 2022 niedergebracht wurden. Die hochgradigen Funde bei Miroir dürften dabei eine tragende Rolle spielen, um sowohl das Unzen-Volumen als auch das Gehaltsprofil dieses kanadischen Flaggschiff-Projekts weiter anzuheben.

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