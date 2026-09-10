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Die XRP Prognose hängt in dieser Woche an zwei Terminen, die beide fest im Kalender stehen. XRP notiert bei rund 1,42 Dollar und legte in 24 Stunden 1,6 Prozent zu. Am 11. September soll ein Upgrade des XRP Ledgers aktiv werden, für das bereits 82,86 Prozent der Validatoren gestimmt haben. Vier Tage später entscheidet der US-Senat über den weiteren Weg des CLARITY Act. Zwei Ereignisse, ein Kurs, und die XRP Prognose entscheidet sich zwischen 1,44 und 1,46 Dollar. Reicht das für den Ausbruch, oder ist die gute Nachricht längst eingepreist?

XRP Prognose. Das Upgrade entscheidet über den XRP Kurs

XRP eröffnete gestern bei 1,3965 Dollar, fiel kurz auf 1,3809 Dollar und stieg anschließend bis auf 1,4509 Dollar. In derselben Sitzung schnitt der Coin laut 99Bitcoins besser ab als Ethereum und Solana. Für die XRP Prognose zählt vor allem die Zone zwischen 1,44 und 1,46 Dollar. Erst ein Tagesschluss darüber öffnet den Weg in Richtung 1,50 bis 1,52 Dollar. Über dreißig Handelstage steht ein Plus von rund 39 Prozent, auf Jahressicht liegt der Coin aber knapp 49 Prozent im Minus. Der 50-Tage-Durchschnitt bei 1,186 Dollar und der 200-Tage-Durchschnitt bei 1,274 Dollar liegen beide unter dem Kurs.

Der erste Termin in der XRP Prognose ist technischer Natur. Das Upgrade 3.3.0 des XRP Ledgers steht laut ad-hoc-news kurz vor der Aktivierung und hat mit 82,86 Prozent die nötige Zustimmung von 80 Prozent der Validatoren bereits überschritten. Kernstück sind vertrauliche Überweisungen, bei denen Beträge und Kontostände verborgen bleiben, während die Adressen sichtbar sind. Diese Funktion richtet sich klar an institutionelle Nutzer.

Der zweite Termin ist politisch. Am 15. September stimmt der Senat darüber ab, ob das Gesetzesvorhaben überhaupt in die Debatte gehen darf, und dafür sind 60 Stimmen nötig. Das Repräsentantenhaus hatte den Text bereits mit 294 zu 134 Stimmen angenommen, doch Wettmärkte geben der Verabschiedung derzeit nur 16 bis 20 Prozent. Die XRP Prognose hängt damit an einer Mehrheit, die bisher niemand liefern kann, und einen Tag später entscheidet die Fed über die Zinsen. Für viele Leser stellt sich deshalb eine andere Frage. Gibt es Einstiege, deren Verlauf nicht von einer Abstimmung in Washington abhängt?

Pepeto als Alternative zur XRP Prognose

Ein Vorverkauf braucht kein Votum und keine Behörde, sondern nur Nachfrage und einen Termin für die Notierung. Genau darin liegt der Unterschied zur XRP Prognose, die seit Jahren an Rechtssicherheit hängt. Pepeto sammelt derzeit das Kapital ein, das diese Rechnung bereits gemacht hat.

Der Risiko-Bewerter des Projekts erlaubt es jeder Wallet, einen Token zu prüfen, bevor Geld hineinfließt. Weniger Fehlgriffe bedeuten bessere Entscheidungen bei jedem einzelnen Handel. Dazu kommt PepetoSwap, eine Börse ohne Gebühren, bei der Händler den vollen Wert jeder Position behalten, statt für das Recht auf einen Handel zu bezahlen. Entworfen hat diese Werkzeuge ein Mitgründer von Pepe, der zuvor genau beobachtet hat, was im heutigen Markt regelmäßig schiefgeht.

SolidProof hat jeden Vertrag hinter dem Projekt vollständig auditiert und die Ergebnisse veröffentlicht, bevor die erste Zahlung in den Vorverkauf geflossen ist. Im Vorverkauf liegt der Preis derzeit bei 0,000000188 Dollar. Sobald der Handel an einer großen Börse startet, könnte der Kurs deutlich über diesem Niveau liegen. Eingesammelt hat der Vorverkauf bislang mehr als 10 Millionen Dollar, und diese Summe kam ohne große Werbekampagne zustande. Der Gesamtbestand ist bei 420 Billionen Token gedeckelt, und gebaut wurde das Projekt für die Zeit nach dem Listing.

Meme-Energie und echter Nutzen treffen selten im selben Projekt zusammen, und wenn es passiert, dann meist nur einmal pro Zyklus. Der ursprüngliche Pepe-Start hat gezeigt, was eine Gemeinschaft hinter einem Token bewirken kann, und die Käufer der ersten Stunde erzielten Ergebnisse, über die anschließend der gesamte Kryptomarkt sprach. Wer sich ein eigenes Bild machen will, findet den aktuellen Stand direkt bei Pepeto. Die XRP Prognose erinnert daran, dass selbst die größten Token Zeit brauchen, während ein Vorverkauf sich schneller bewegen kann.

Fazit

Die XRP Prognose hängt an einem Upgrade und einer Abstimmung, auf die kein Anleger Einfluss hat. Pepeto brauchte dafür nur einen Vorverkauf und eine erwartete Notierung. XRP bewegt bei rund 1,42 Dollar eine Bewertung, die für eine Verdopplung Milliarden an frischem Kapital verlangt. Ein Vorverkauf startet dagegen an einem Punkt, an dem dieselbe Bewegung deutlich weniger Geld braucht. Meme-Herkunft, eine laufende Börse ohne Gebühren und eine erwartete Notierung treffen hier gleichzeitig aufeinander, und die Wallets im Vorverkauf haben diese Rechnung längst gemacht. Wer heute zum Vorverkaufspreis einsteigt, kann die Strecke mitnehmen, die XRP bei dieser Bewertung kaum noch schafft.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für September 2026?

XRP notiert bei rund 1,42 Dollar, und die Zone zwischen 1,44 und 1,46 Dollar entscheidet über den nächsten Schritt. Ein Tagesschluss darüber öffnet den Weg zu 1,50 bis 1,52 Dollar.

Was ist Pepeto und warum wird es neben XRP genannt?

Pepeto ist ein Vorverkaufsprojekt mit einer laufenden Börse ohne Gebühren, einem Risiko-Bewerter und einem SolidProof-Audit. Den Stand zeigt die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.