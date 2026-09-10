Berlin (ots) -- Mit "Beyond the Light" können Besucherinnen und Besucher am ersten Festival-Wochenende vom 9. bis 11. Oktober den Altarraum des Berliner Doms buchstäblich in einem ganz neuen Licht erleben. Insgesamt acht 30-minütige 3D-Videoshows lassen das Dominnere in bunten Farben mit sanfter Hintergrundmusik erstrahlen.- "FESTIVAL of LIGHTS in Concert" bietet in der zweiten Festival-Hälfte ab dem 13. Oktober in zehn einstündigen Shows an fünf Abenden eine einzigartige Verbindung von Licht- und Klangkunst. Live-Sets mit Ambient-Sound weltbekannter DJ's treffen im Innenraum des Doms auf dreidimensionale Lichtkunst, die perfekt auf die jeweilige Musik abgestimmt ist.- Das FESTIVAL of LIGHTS 2026 findet vom 9. bis 18. Oktober statt. An rund 40 Orten in Berlin können Besucherinnen und Besucher unter dem Motto "Colours of Love" jeweils von 19:00 bis 23:00 Uhr leuchtende Zeichen für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft erleben.- Das Festivalprogramm ist ab heute unter www.festival-of-lights.de zu finden.Das FESTIVAL of LIGHTS setzt vom 9. bis 18. Oktober unter dem Motto "Colours of Love" an 40 Orten in Berlin leuchtende Zeichen für mehr Zusammenhalt und gegenseitigen Respekt in der Gesellschaft. Zu den besonderen Höhepunkten gehören in diesem Jahr zwei unterschiedliche Veranstaltungsreihen im Berliner Dom."Beyond the Light" bietet am ersten Festival-Wochenende vom 9. - 11. Oktober zehn 30-minütige 3-D-Videoshows mit sanfter Hintergrundmusik im Altarraum des Doms.Aufwändige Lichtkunst lässt das Dominnere in bunten Farben erstrahlen und erweckt auch kleinste Details der monumentalen Architektur zum Leben. Tickets sind online erhältlich unter https://festival-of-lights.de/de/beyond-the-light/Noch intensiver und emotionaler können Besucherinnen und Besucher den Innenraum des Berliner Doms in der zweiten Festival-Hälfte vom 13. bis 17. Oktober 2026 erleben. An fünf Abenden mit insgesamt zehn Shows bietet "FESTIVAL OF LIGHTS in CONCERT" eine jeweils einzigartige Verbindung aus Licht- und Klangkunst. Für das diesjährige Line-Up konnten erneut weltbekannte Musiker und DJs gewonnen werden: Alle Farben, Westbam, Klangkarussell, Anja Schneider, Chris Bekker sowie Ukai Ndame verwandeln den Dom abseits gewohnter Club-Sets in ein außergewöhnliches Gesamtkunstwerk, das Licht und Klang miteinander verschmelzen lässt. Dabei wird die dreidimensionale Videokunst individuell auf die jeweilige Live-Performance der Musikkünstler abgestimmt. Jedes der zehn Konzerte ist einzigartig: so unterschiedlich wie die Musik ist auch die jeweilige Videokunst. Keine Show gleicht der anderen."Mit den beiden Formaten "Beyond the Light" in der ersten und "Festival of Lights in Concert" in der zweiten Festival-Hälfte haben Besucherinnen und Besucher die Wahl: Wer das Innere des Doms vor allem in einem ganz anderen Licht erleben und nicht so viel Zeit aufwenden möchte, für den sind die 30-minütigen 3-D-Videoprojektionen mit sanfter Musikuntermalung an den ersten drei Festivalabenden genau richtig. Für alle, die gern noch tiefer in eine bunte Welt aus leuchten Farben und berührenden Tönen eintauchen möchten, ist Festival of Lights in Concert mit der einzigartigen Verschmelzung von Musik- und Klangkunst das passende Angebot", so Veranstalterin und Festival-Direktorin Birgit Zander bei der Vorstellung der Programmhöhepunkte 2026.Tickets sind online erhältlich unter www.festival-of-lights.de/inconcertFestival-Motto "Colours of Love" steht für Liebe in allen FacettenDie 22. Edition des Festival of Lights Berlin steht unter dem Motto "Colours of Love".Birgit Zander: "Mit viel Liebe zum Detail verbinden wir Licht, Kunst und Musik mit neuen Perspektiven, lassen Berlins Wahrzeichen in bunten Farben erstrahlen und so die Herzen unserer Gäste höher schlagen. Diesmal dreht sich alles um das vielleicht schönste und zugleich tiefste Gefühl überhaupt: die Liebe. Liebe hat viele Facetten und unzählige Ausdrucksformen. Liebe ist kein einzelner Moment - sie ist ein wunderbares Lebensgefühl. Die zehn Abende des diesjährigen Festival of Lights widmen wir genau diesem Lebensgefühl und laden Besucherinnen und Besucher aus aller Welt herzlich ein, sich in Berlin zu verlieben. Feiert mit uns Colours of Love!"Zum 22. Mal in Folge: Kostenfreier Besuch aller Open-Air-AttraktionenDank Partnern und Sponsoren ist der Besuch aller Open-Air-Attraktionen des privat finanzierten FESTIVAL OF LIGHTS seit der Gründung 2005 jedes Jahr kostenfrei - auch 2026 wird das wieder so sein. "Wir freuen uns sehr darauf, Berlinerinnen und Berliner sowie Gäste aus aller Welt zu faszinierender Lichtkunst und magischen Momenten in Berlin einladen zu dürfen", erklärt Festivalleiterin Birgit Zander.Große und besondere Partner machen das FESTIVAL OF LIGHTS überhaupt erst möglichWie schon in den vergangenen Jahren hat die Festival-Leitung nicht nur die künstlerischen Inszenierungen, sondern auch die Sponsoren- und Partner-Auswahl in besonderer Weise kuratiert. "Uns ist besonders wichtig, dass unsere Partner zu unserem Motto passen und sich für mehr Zusammenhalt und gegenseitigen Respekt in der Gesellschaft engagieren", sagte Zander. Zu den Festival-Partnern 2026 gehören große Namen wie McDonald's, Klarna, Life360, Ferrero Rocher, NVIDIA, Kearney, Sephora, der Potsdamer Platz, die GASAG, die BSR, visitBerlin, Zagreb Tourist Board, die WBM mit dem Nikolaiviertel, Das Center am Potsdamer Platz, THF / Tempelhof Projekt, SEBRACON, The Ritz-Carlton Berlin u.v.m.Das Festivalprogramm finden Sie unter www.festival-of-lights.de/de/programm-2026/Das gesamte Programm des diesjährigen Festival of Lights, alle Informationen zu Partnern und Gebäuden sowie eine übersichtliche Illuminationskarte finden Sie ab heute unter www.festival-of-lights.de/Bereits jetzt lassen sich auf der Festival-Website Tickets der beliebten Lightseeing-Touren buchen. Der zentrale Vermarkter der diesjährigen Lightseeing-Touren ist der Festivalpartner visitBerlin.Das FESTIVAL OF LIGHTS 2026 wird ermöglicht durch McDonald's, Klarna, Life360, Ferrero Rocher, NVIDIA, Kearney, Sephora, Potsdamer Platz, GASAG, visitBerlin, Zagreb Tourist Board, die WBM mit dem Nikolaiviertel, Das Center am Potsdamer Platz, THF / Tempelhof Projekt, die BSR, SEBRACON, TV-Turm Alexanderplatz, die Humboldt-Universität zu Berlin, Commerz Real, John Jahr Haus, The Westin Grand Berlin, Olympiastadion, Europäisches Parlament, Fischer & Lustig, Bezirksamt Lichtenberg, The Ritz-Carlton Berlin, Metropolitankapitel St. Hedwigs-Kathedrale, Grützmacher, OM Consult & Event, BEDE Catering & Eventmanagement.Pressekontakt:Zander & Partner Event-Marketing GmbHSavignyplatz 6, 10623 BerlinE-Mail: presse@festival-of-lights.dewww.festival-of-lights.dewww.facebook.com/FestivalOfLightswww.youtube.com/LightsOnBerlinwww.instagram.com/berlinfestivaloflightswww.instagram.com/folinconcertOriginal-Content von: Festival of Lights, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74846/6349858