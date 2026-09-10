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1&1 AG beschließt Transformations- und Restrukturierungsprogramm bei 1&1 Versatel und passt EBITDA-Prognose 2026 an



10.09.2026 / 19:00 CET/CEST

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1&1 AG beschließt Transformations- und Restrukturierungsprogramm bei 1&1 Versatel und passt EBITDA-Prognose 2026 an

Montabaur, 10. September 2026 - Der Vorstand der 1&1 AG (ISIN DE 0005545503) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein Transformations- und Restrukturierungsprogramm bei der Geschäftskundentochter des Konzerns, der 1&1 Versatel GmbH ("1&1 Versatel) beschlossen. Mit einer umfassenden Weiterentwicklung von Organisation, Prozessen und IT-Strukturen soll die Produktivität erhöht und die Voraussetzungen für weitere Zukunftsinvestitionen geschaffen werden. So soll die Geschäftskundentochter des Konzerns auf die nächste Entwicklungsphase ausgerichtet werden. Ein wesentlicher Bestandteil der Transformation ist die Anpassung der Organisations- und Personalstrukturen. Die Zielorganisation von 1&1 Versatel sieht neben der Vereinfachung von Führungsstrukturen und dem Abbau von Hierarchieebenen die Reduktion der Mitarbeiterzahl von derzeit rund 1.350 auf ca. 1.000 Vollzeitkräfte vor. Die Anpassungen sollen sozialverträglich und im partnerschaftlichen Dialog mit den Arbeitnehmervertretungen umgesetzt werden. Zusätzlich zu bereits bestehenden Altersteilzeitvereinbarungen wird das Unternehmen Gespräche über die Ausgestaltung eines Freiwilligenprogramms aufnehmen. Im Zusammenhang mit dem Transformations- und Restrukturierungsprogramm erwartet die 1&1 AG im Geschäftsjahr 2026 einmalige Aufwendungen in Höhe von rund 60 Mio. EUR, die insbesondere aus den geplanten Personalmaßnahmen sowie weiteren Projektkosten resultieren. Aufgrund dieser einmaligen Aufwendungen passt die 1&1 AG ihre EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf rund 740 Mio. EUR an. Die übrigen Bestandteile der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bleiben unverändert. Das um die Effekte des Transformations- und Restrukturierungsprogramms bereinigte EBITDA (adjustiertes EBITDA) wird bei rund 800 Mio. EUR erwartet und entspricht damit der bisherigen EBITDA-Prognose vor Berücksichtigung der einmaligen Aufwendungen. Nach vollständiger Umsetzung des Programms rechnet die Gesellschaft ab dem Geschäftsjahr 2028 mit einem jährlichen Ergebnisbeitrag von rund 25 Mio. EUR, der die finanzielle Basis für Investitionen in die weitere Unternehmensentwicklung stärken soll.

Montabaur, 10. September 2026 1&1 AG Der Vorstand Über die 1&1 AG Die 1&1 AG mit Hauptsitz in Montabaur ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter und Teil der United Internet Gruppe. Mit rund 4.600 Mitarbeitenden und mehr als 30 Jahren Markterfahrung steht 1&1 für Innovation, Wettbewerb und digitale Souveränität in der deutschen Telekommunikationslandschaft. 1&1 betreibt als erster Netzbetreiber Europas ein vollständig virtualisiertes, cloud-basiertes 5G-Mobilfunknetz auf Basis der neuartigen Open-RAN-Technologie - unabhängig, technologieoffen und bereit für Echtzeitanwendungen der Zukunft. Auch im Festnetz verfügt 1&1 über moderne Infrastruktur und betreibt eines der leistungsfähigsten Netze Deutschlands mit rund 70.000 Kilometern Glasfaser-Strecke. Das Netz ist in über 350 Städten verfügbar. Die Marke 1&1 adressiert Value- und Premiumsegmente mit Mobilfunk, Glasfaser, DSL sowie IPTV, während die Discount-Marken des Konzerns preisbewusste Zielgruppen ansprechen. Außerdem ist der Glasfaserspezialist 1&1 Versatel einer der führenden Anbieter von Daten- und Sprachdiensten für Unternehmen, Behörden und Institutionen. Hinweis Im Sinne einer klaren und transparenten Darstellung werden in den Jahres- und Zwischenabschlüssen der 1&1 AG sowie in Ad-hoc-Mitteilungen nach Art. 17 MAR - neben den nach International Financial Reporting Standards (IFRS) geforderten Angaben - weitere finanzielle Kennzahlen wie z. B. EBITDA, EBITDA-Marge, EBIT, EBIT-Marge oder Free Cashflow angegeben. Informationen zur Verwendung, Definition und Berechnung dieser Kennzahlen stehen im Geschäftsbericht 2025 der 1&1 AG auf den Seite 63-64 zur Verfügung.



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