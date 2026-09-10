TTSP HWP und MCA Architects schließen sich zusammen, um eine einheitliche Organisation zu schaffen, die Hyperscaler, Cloud-Anbieter, Colocation-Betreiber und Investoren im Bereich der digitalen Infrastruktur in ganz Europa betreut.

FRANKFURT, Deutschland, und DUBLIN, Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hyceon , eine paneuropäische Unternehmensgruppe, die sich auf die Planung und technische Umsetzung von Rechenzentren spezialisiert hat, gibt heute ihre offizielle Gründung als neu umbenannte und vereinigte Einheit von TTSP HWP und MCA Architects bekannt. Mit der Gründung, die den Abschluss der im Dezember 2025 angekündigten Fusion markiert, ist Hyceon nun in der Lage, die Bereitstellung von KI-fähigen, energieeffizienten Rechenzentrumsanlagen für Hyperscaler, Cloud-Anbieter, Colocation-Betreiber und Investoren im Bereich der digitalen Infrastruktur in ganz Europa zu unterstützen.

Der Name "Hyceon" spiegelt den Zusammenschluss von TTSP HWP und MCA Architects wider sowie den gemeinsamen Ansatz, den sie auf den Markt bringen: die Verbindung von Technologie und Design, Architektur und Ingenieurwesen sowie lokaler Expertise mit europäischer Reichweite. Mit mehr als 270 Fachkräften aus den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen, Masterplanung und Projektmanagement hat die Unternehmensgruppe an Rechenzentrumskapazitäten von über 10 GW mitgewirkt und mehrere hundert Projekte bis zur Baugenehmigung begleitet.

Unter der Leitung von CEO Alexander Hauser unterhält Hyceon Niederlassungen in Frankfurt, Dublin, Stuttgart, Köln, Berlin und Düsseldorf; weitere Projektbüros in Budapest und Kuala Lumpur unterstützen europäische Projekte. Die Gruppe bietet ihren Kunden Dienstleistungen in den Bereichen Standortauswahl, Machbarkeitsstudien, Genehmigungsverfahren, Masterplanung, Architektur, Ingenieurwesen, Nachhaltigkeit und Projektabwicklung an und fungiert dabei als zentraler Ansprechpartner über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg. Die neue Gruppe baut auf einer fünfjährigen Zusammenarbeit auf, in deren Rahmen Rechenzentrumsprojekte mit einer Leistung von mehr als einem Gigawatt für Hyperscale- und Colocation-Kunden in ganz Europa realisiert wurden.

"Unsere Kunden bauen in einem Tempo und in einem Umfang, wie es Europa bisher noch nicht gesehen hat, und sie suchen nach Partnern, die ein gesamtes Projekt und nicht nur einen Teil davon übernehmen können. Hyceon stellt ihnen ein Team und einen einzigen Ansprechpartner zur Verfügung - von der Standortauswahl bis zur Übergabe", sagte Alexander Hauser , CEO von Hyceon. "Auf der Grundlage fundierter lokaler Fachkenntnisse, die in Schlüsselmärkten wie Irland und Deutschland verwurzelt sind, sind wir bereit, unseren Kunden in einem entscheidenden Moment für die globale, KI-getriebene Entwicklung zur Seite zu stehen."

Da die Nachfrage nach groß angelegter Rechenzentrumsinfrastruktur in ganz Europa aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Cloud-Computing und künstlicher Intelligenz steigt, wächst der Druck in der gesamten Branche, energieeffiziente Lösungen bereitzustellen, die den immer strengeren gesetzlichen Anforderungen entsprechen - darunter auch die im deutschen Energieeffizienzgesetz festgelegten Grenzwerte für den PUE-Wert und die Wärmerückgewinnung, die ab Juli 2026 gelten. Hyceon berücksichtigt diese Aspekte bei jedem Projekt und bietet gleichzeitig technische Spitzenleistungen auf den europäischen Märkten.

"Wenn unsere Kunden in neue und bestehende Regionen expandieren, benötigen sie Partner, die ihnen überall denselben hohen Servicestandard bieten können. Hyceon wird gemeinsam mit ihnen wachsen und unsere Präsenz und Kompetenzen dort ausbauen, wo dies erforderlich ist, um ihre Ziele zu unterstützen und marktübergreifend beständige Leistungen zu erbringen", erklärte Brian Murphy , Managing Director von Hyceon.

Weitere Informationen zu Hyceon finden Sie unter: www.hyceon.com .

Über Hyceon

Hyceon ist eine vollständig integrierte, europaweit tätige Beratungsgruppe, die sich auf die Planung und technische Umsetzung von Rechenzentren spezialisiert hat. Das Unternehmen agiert als einheitliche Gruppe mit sechs Niederlassungen in Deutschland und Irland sowie weiteren Ausführungsbüros in Budapest und Kuala Lumpur und vereint mehr als 270 Fachkräfte aus den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen, Masterplanung und Projektmanagement sowie Rechenzentrumsprojekte mit einer Gesamtleistung von über 10 GW. Aufbauend auf einer 35-jährigen Tradition in jedem ihrer Gründungsunternehmen betreut die Unternehmensgruppe Hyperscaler, Cloud-Anbieter und Colocation-Betreiber in ganz Europa und erbringt Planungs- und Ingenieurdienstleistungen mit den Schwerpunkten Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und technische Innovation.

Ansprechpartner für Medien:

iMiller Public Relations

Rhonda Carpenter

Tel.: 1.914.315.6424

Hyceon@imillerpr.com