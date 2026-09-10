Das speziell entwickelte Batteriemanagementsystem (BMS) vereinfacht die Installation und unterstützt die wachsenden Leistungsanforderungen von KI-Rechenzentren

ZincFive, der Marktführer für Nickel-Zink-Batterielösungen (NiZn) zur sofortigen Stromversorgung, hat heute das ZincFive BMS vorgestellt. Das Batteriemanagementsystem der nächsten Generation wurde speziell für die NiZn-Batteriechemie des Unternehmens entwickelt und wird in den USA konstruiert und montiert.

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Das ZincFive BMS gehört zur Standardausstattung aller USV-Batterieschränke der ZincFive BC-Serie und dient Rechenzentrumsbetreibern, USV-OEM-Partnern und Systemintegratoren als zentrale Schnittstelle für die Überwachung und Steuerung der ZincFive-Technologie.

Auf Grundlage seiner langjährigen Erfahrung mit dem Management von NiZn-Batterien unter realen Bedingungen in Rechenzentren hat ZincFive das BMS gezielt auf die besonderen Eigenschaften seiner NiZn-Batteriechemie zugeschnitten, statt eine ursprünglich für Lithium-Ionen- oder Blei-Säure-Batterien entwickelte Plattform anzupassen. Das Ergebnis ist eine schlanke zweistufige Hardwarearchitektur aus ZincFive Controller und ZincFive Tray Monitor. Sie liefert hochauflösende Telemetriedaten für den gesamten Batterieschrank und ermöglicht zugleich ein effizienteres Systemdesign.

Die Architektur vereinfacht die Verkabelung in den Batterieschränken, macht unverwaltete Netzwerk-Switches von Drittanbietern überflüssig und senkt Installationsaufwand, Infrastrukturkomplexität und Hardwarekosten. Die Batterieschränke lassen sich über zwei Ethernet-Anschlüsse in Reihe schalten. Der Tray Monitor misst über das isoSPI-Protokoll Spannung und Temperatur jeder einzelnen Batterie. Dadurch entfällt eine zusätzliche Ebene für die Datenaggregation, und die Einbindung in das Gebäudemanagementsystem des Rechenzentrums wird erleichtert.

Entwickelt werden Hardware, Software und Firmware vollständig am US-Hauptsitz von ZincFive, und auch die Montage des ZincFive BMS erfolgt in den USA. Dadurch behält ZincFive größere Kontrolle über die Plattform von Implementierung und Updates bis hin zur kontinuierlichen Weiterentwicklung und zu Verbesserungen auf Kundenwunsch.

Da KI-Workloads die Leistungsanforderungen von Rechenzentren grundlegend verändern, ermöglicht das ZincFive BMS in den BC 2 AI UPS Battery Cabinets die Nutzung von AI Pulse Intelligence. Damit kann das System auf die hochfrequenten Leistungsimpulse reagieren, die beim Training und bei der Inferenz von KI-Modellen auftreten.

Das ZincFive BMS integriert zudem fortschrittliche Cybersicherheitsfunktionen in das Batteriemanagement. Verschlüsselung, Authentifizierung, abgesicherte Kommunikation und umfassende Zugriffskontrollen sind von Grund auf integriert. Damit unterstützt das System die Einhaltung zunehmend strenger Sicherheitsanforderungen an die Betriebstechnologie (OT) und sorgt zugleich für eine revisionsgerechte Transparenz.

Eine neu gestaltete Benutzeroberfläche verschafft Betreibern eine umfassende Transparenz und Kontrolle über die gesamte Flotte. Sie bietet Zugriff auf zentrale Systemparameter wie Ladezustand und Spannung, Zeitreihendaten, erweiterte Alarm- und Warnfunktionen sowie eine differenzierte Benutzer- und Rechteverwaltung für standortübergreifende Implementierungen. Darüber hinaus können Betreiber Systeme aus der Ferne konfigurieren und Firmware-Updates einspielen. Da ZincFive Hardware, Software und Firmware selbst entwickelt und unterstützt, lassen sich Verbesserungen und kundenspezifische Erweiterungen direkt umsetzen, ohne von Drittanbietern abhängig zu sein.

"Im ZincFive BMS steckt alles, was wir beim Management und großflächigen Einsatz von Nickel-Zink-Batterien gelernt haben", erklärt Tod Higinbotham, CEO von ZincFive. "Indem wir Entwicklung und Montage in den USA bündeln, können wir die Plattform gezielt nach unseren Vorstellungen weiterentwickeln. Das System ist speziell auf unsere Batteriechemie zugeschnitten und bietet mehr Transparenz, eine robustere Cybersicherheit und eine einfachere Implementierung. Gleichzeitig können wir die Plattform kontinuierlich an die Anforderungen unserer Kunden anpassen. Da KI die Leistungsanforderungen von Rechenzentren grundlegend verändert, wird eine intelligente und präzise Steuerung immer wichtiger."

Mit weltweit mehr als 2 Gigawatt bereits bereitgestellter oder vertraglich vereinbarter NiZn-Leistung verfügt ZincFive über langjährige Praxiserfahrung und umfassendes technisches Know-how, die in die Entwicklung des ZincFive BMS eingeflossen sind. Das speziell für die NiZn-Technologie von ZincFive entwickelte BMS gehört zur Standardausstattung aller USV-Batterieschränke der ZincFive BC-Serie und stärkt damit eine Technologieplattform, die geschäftskritischen Infrastrukturen weltweit sofort verfügbare hohe Leistung bei überlegener Sicherheit und Nachhaltigkeit bietet.

Über ZincFive, Inc.

ZincFive ist ein führender Anbieter von Lösungen für die sofortige Stromversorgung geschäftskritischer Infrastrukturen auf Basis von Nickel-Zink-Batterietechnologie. Die vielfach patentierte Nickel-Zink-Technologie des Unternehmens ermöglicht leistungsstarke, sichere, zuverlässige und nachhaltige Energiespeicherlösungen, die auf die Anforderungen moderner Rechenzentren, industrieller Anwendungen und KI-Infrastrukturen zugeschnitten sind. Unter dem Leitgedanken The Power of Good Chemistry unterstützt ZincFive seine Kunden dabei, die Energieversorgung für künftige Anforderungen ohne Kompromisse sicherzustellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im US-Bundesstaat Oregon und betreut Kunden weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.zincfive.com.

ZincFive und The Power of Good Chemistry sind eingetragene Marken von ZincFive, Inc. und das ZincFive-Logo ist eine Marke von ZincFive, Inc.

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