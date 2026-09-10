XRP Prognose nach dem Rutsch auf 1,38 Dollar am 10. September 2026

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XRP fällt an diesem Donnerstag um 3,6 Prozent auf 1,38 Dollar und gibt einen großen Teil der Wochengewinne wieder ab. Noch am Mittwoch war der Coin mit 1,44 Dollar der stärkste unter den großen Werten. Gleichzeitig waren die XRP Fonds zuletzt die einzigen Kryptoprodukte in den USA, in die überhaupt Geld floss. Die XRP Prognose steht damit vor einem Widerspruch. Warum kaufen Institutionen weiter, während der Kurs jede Erholung nach wenigen Tagen wieder verliert? Ein Blick auf die Marken zwischen 1,39 und 1,53 Dollar zeigt, warum die großen Renditen derzeit woanders entstehen.

XRP Prognose zwischen 1,38 Dollar, der 200 Tage Linie und starken ETF Zuflüssen

Der Markt dreht am Donnerstag nach unten, und XRP gibt stärker nach als Bitcoin. Nach Daten von CoinGecko verliert der XRP Kurs 3,6 Prozent auf 1,38 Dollar bei einem Volumen von 2,27 Milliarden Dollar. Noch am Mittwoch hatte der Coin 3,72 Prozent auf 1,44 Dollar gewonnen. Der Rücksetzer kam ohne neue Nachricht und trübt die XRP Prognose für diese Woche.

The Crypto Basic berichtet, dass die XRP ETFs am Dienstag 1,55 Millionen Dollar einsammelten und als einzige Kryptofonds überhaupt im Plus lagen. Aus Bitcoin Produkten flossen zeitgleich 46,65 Millionen Dollar ab, aus Ethereum Fonds 24,29 Millionen. Institutionelles Geld sammelt sich also weiter an, ohne dass die XRP Prognose davon bisher profitiert.

Brave New Coin nennt die 200 Tage Linie bei 1,3927 Dollar als entscheidenden Test und den Bereich von 1,47 bis 1,53 Dollar als Hürde. Erst darüber rücken 1,80 und später 2,30 Dollar in Reichweite, während Ali Martinez erst bei 3,66 Dollar das große Ziel sieht. Genau hier fragen viele Anleger, wo derselbe Zeitraum eine andere Größenordnung erlaubt.

Pepeto Presale trifft auf eine XRP Prognose mit klarer Obergrenze

Jede XRP Prognose misst den Abstand zum nächsten Widerstand. Bei Pepeto misst der Markt den Abstand zu einer Notierung, und das ist eine andere Art von Rechnung. Wer heute 1,38 Dollar zahlt, kauft in einen Wert von fast 87 Milliarden Dollar hinein, während ein Presale vor der ersten Preisfindung liegt.

Eine Brücke zwischen den großen Blockchains zieht Kaufkraft aus jeder Kette in einen einzigen Einstieg zusammen. Jeder Dollar, der dort ankommt, wirkt auf einen Bestand von 420 Billionen Token, den wöchentliche Verbrennungen laufend verkleinern. Weniger Token bei mehr Käufern ist keine Theorie, sondern eine mechanische Tatsache, die sich mit jedem neuen Wallet verstärkt. Der Tausch ohne Gebühren sorgt dafür, dass nichts in Kosten versickert und das volle Gewicht jedes Handels auf den Kurs wirkt. PepetoAI bewertet jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg und hilft Haltern, ruhig zu bleiben, wenn Schwankungen andere aus dem Markt drängen.

Entwickelt wurde das Projekt vom Architekten hinter dem ursprünglichen Pepe, was dem Verkauf eine Herkunft mit Erfolgsbilanz gibt. Der Vertragscode wurde vollständig von SolidProof geprüft und freigegeben, bevor der Verkauf überhaupt startete, weshalb dieser Einstieg auf einer geprüften Grundlage steht und nicht auf einem Versprechen. Im Verkauf liegen bereits mehr als 10 Millionen Dollar aus geprüften Wallets, und der Preis beträgt 0,000000188 Dollar.

Sobald die erwartete Notierung bei Binance kommt, trifft dieses knappe Angebot zum ersten Mal auf den offenen Markt. Wer die Struktur von Pepeto neben die XRP Prognose legt, erkennt den Unterschied sofort. Der eine Wert muss Milliarden anziehen, um sich zu verdoppeln, der andere startet vor seiner ersten Notierung. Sicher ist auch hier nichts, doch der Abstand zwischen dem heutigen Presale Preis und der ersten Notierung ist genau die Spanne, in der Renditen entstehen.

Fazit

Jede XRP Prognose endet derzeit an derselben Decke, einer langsamen Erholung in Richtung alter Marken. Bei fast 87 Milliarden Dollar Marktwert hängt die XRP Prognose an Kapitalströmen, die den Kurs nur in kleinen Schritten bewegen. Großes Geld steigt erst ein, wenn das Ergebnis durchgerechnet ist, wie schon bei SHIB. Damals kostete das Warten auf ein weiteres Signal mehr als der gesamte Einsatz. In einigen Monaten ist dies entweder die Geschichte der Wallets, die zum Presale Preis handelten, oder das Bedauern jener, die nicht handelten. Wer diese Chance nutzen will, sollte jetzt einsteigen, bevor die Notierung bei Binance dieses Fenster schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für September 2026?

Die XRP Prognose nennt 1,38 Dollar als Basis und 1,47 bis 1,53 Dollar als entscheidende Hürde. Gelingt der Ausbruch, rücken 1,80 und danach 2,30 Dollar in Reichweite.

Was unterscheidet Pepeto von XRP?

Pepeto verbindet eine Brücke zwischen mehreren Blockchains mit einem von SolidProof geprüften Vertrag und einem Angebot, das jede Woche schrumpft, während XRP längst notiert ist. Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.