Berlin (ots) -Media OutReach Newswire - Nach der Premiere seiner SpaceMaster Einbaubackofen-Serie auf der IFA 2026 zieht Midea Bilanz seines Auftritts in Berlin. Im Mittelpunkt standen Live-Kochvorführungen sowie ein Ausblick darauf, wie das Unternehmen sein Einbaugerätegeschäft in Europa künftig weiterentwickeln will.Auf der IFA rückte Midea bei der SpaceMaster-Serie vor allem zwei Technologien in den Fokus: Gartemperaturen von bis zu 350 °C und die Graphene Turbo Hot Air-Technologie. Auf der Culinary Stage in Halle 5.1 nutzten mehrere Michelin-Sterneköche die Einbaubacköfen für Live-Zubereitungen. Dabei zeigte Midea, wie sich hohe Temperaturen und eine schnelle thermische Reaktion in konkreten Kochanwendungen einsetzen lassen.In einer Q&A-Runde auf dem Berliner Messegelände erläuterten Midea-Vertreter zudem, warum Pizza als wichtiges Anwendungsszenario für die SpaceMaster-Serie gewählt wurde. Ihre Zubereitung stellt mehrere Anforderungen gleichzeitig: hohe Temperaturen, eine schnelle thermische Reaktion und eine präzise Temperatursteuerung, damit der Boden knusprig wird, ohne zu verbrennen. Mit der 350-°C-Anwendung will Midea damit zugleich Anforderungen wie kürzere Vorheizzeiten und Ergebnisse auf Restaurantniveau im eigenen Zuhause adressieren. Technische Grundlage der SpaceMaster-Serie ist die Graphene Turbo Hot Air-Technologie. Das Graphen-Heizelement erreicht eine thermische Reaktionszeit von nur 0,2 Sekunden, während der Backofen Gartemperaturen von bis zu 350 °C unterstützt. Dabei beschränkt sich die Entwicklung nicht auf das Heizelement: Midea hat auch das thermische System, die Luftführung und die Steuerungsalgorithmen neu ausgelegt. Über die auf der IFA gezeigten Technologien hinaus gab Midea einen Ausblick auf seine weitere Produktstrategie für Europa. Graphen soll künftig als gemeinsame technologische Basis für weitere Premium-Einbaugeräte dienen. Geplant sind unter anderem Dampf-Kombi-Modelle, die auf die Zubereitung europäischer Brotspezialitäten zugeschnitten sind, sowie anschließend platzsparende Kompaktmodelle für städtische Wohnungen. Diese Produktstrategie folgt dem Ansatz "Design for Europe from Europe". Das europäische Forschungs- und Entwicklungsteam verantwortet lokale Nutzerforschung, Engineering und Compliance und arbeitet dabei mit den globalen F&E-Teams zusammen. So sollen regionale Kochgewohnheiten und Anforderungen europäischer Küchen bereits in die Produktentwicklung einfließen. Nach der Präsentation auf der IFA 2026 ist die Markteinführung der SpaceMaster-Serie für 2027 geplant.Über Midea & Midea MOAMidea ist ein globaler Technologiekonzern und belegt Platz 246 in den Fortune Global 500 (2025) sowie Platz 39 unter den weltweit wertvollsten Technologiemarken in den Brand Finance Top 100 2026. Seit zehn Jahren in Folge ist Midea die weltweite Nummer 1 im Bereich Mikrowellengeräte (Euromonitor, 2016-2025). Die Sparte Microwave & Oven Appliance (MOA) erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 3,05 Milliarden US-Dollar. Getreu der Philosophie "Simply ideal" betreibt Midea sieben globale F&E-Zentren, hält mehr als 5.500 erteilte Patente und ist mit seinen Produkten in mehr als 160 Ländern und Regionen vertreten.Pressekontakt:Chris Laujia3.liu@midea.comOriginal-Content von: Midea Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119901/6349861