Ennov (das "Unternehmen"), ein globaler Anbieter einer einheitlichen Compliance-Plattform, die regulatorische, klinische, qualitätsbezogene und pharmakovigilanzbezogene Abläufe für Unternehmen aus den Bereichen Life Sciences und Gesundheitswesen optimiert, gab heute die Ernennung von Dr. Oxana Pickeral zur Chief Executive Officer bekannt. Der Gründer und bisherige CEO, Olivier Pâris, wird dem Vorstand von Ennov beitreten und das Unternehmen weiterhin als strategischer Berater unterstützen.

Dr. Pickeral hat ihre berufliche Laufbahn an der Spitze der Innovation im Bereich der Life-Sciences-Technologie verbracht angefangen bei ihrer frühen Arbeit am Humangenomprojekt bis hin zum Ausbau des Partnergeschäfts von Amazon Web Services im Bereich Healthcare Life Sciences, wodurch moderne Cloud-Lösungen branchenweit ermöglicht wurden. Sie kommt zuletzt von Honeywell zu Ennov, wo sie als Global Software and Connected Life Sciences Business Leader tätig war, und zuvor als President und CEO von Sparta Systems, einem Unternehmen von Honeywell. In all ihren Führungspositionen hat sie globale Unternehmen an der Schnittstelle von Life Sciences, Gesundheitswesen und technologischer Innovation erfolgreich ausgebaut, um herausragende Produkte und Ergebnisse für alle Beteiligten im Ökosystem zu erzielen.

"Es ist mir eine Ehre, bei Ennov einzusteigen, einem Unternehmen, das für seine starken Produkte, seine Kundenorientierung und sein langfristiges Engagement im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften bekannt ist", sagte Dr. Pickeral. "In unserer nächsten Wachstumsphase werden wir weiterhin innovativ sein, unsere globalen Aktivitäten ausbauen und Hand in Hand mit unseren Kunden durch eine der spannendsten Phasen des geschäftlichen Wandels begleiten: die Bewältigung der Auswirkungen von agenter KI, Umstrukturierungen in der Lieferkette und das stetig zunehmende Tempo in Forschung und Entwicklung. Ich freue mich darauf, eng mit unserem Team, dem Vorstand, unseren Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten, um Lösungen zu entwickeln, die letztendlich dazu beitragen, das Leben von Patienten und ihren Familien weltweit zu verbessern."

Seit der Gründung von Ennov im Jahr 1999 hat Olivier Pâris die Entwicklung des Unternehmens zu einem globalen Unternehmen vorangetrieben, das weltweit rund 650 Kunden und über 500.000 Nutzer betreut. "Wir haben Ennov stets so aufgebaut, dass das Unternehmen in den Bereichen Innovation und Kundenerlebnis eine Vorreiterrolle einnimmt, mit dem Ziel, die Prozesse und Innovationen der globalen Life-Sciences- und Gesundheitsbranche zu unterstützen und zu verbessern", sagte Olivier Pâris. "Da wir unsere globalen Wachstumsziele weiter verfolgen und unserer Mission treu bleiben, im Interesse unserer Kunden Innovationen voranzutreiben, freue ich mich sehr, Oxana als CEO von Ennov willkommen zu heißen, und bin froh, eine Führungskraft gefunden zu haben, die jene Eigenschaften verkörpert, die Ennov so erfolgreich gemacht haben, und die zugleich eine zukunftsorientierte Vision mitbringt, die sicherstellt, dass Ennov auch weiterhin die Erwartungen seiner Kunden, Partner und Mitarbeiter erfüllt."

Unter der Führung von Frau Pickeral wird Ennov seine laufenden Bemühungen beschleunigen, KI in seine einheitliche Plattform zu integrieren, die speziell darauf ausgelegt ist, autonome Arbeitsabläufe in den Bereichen Zulassung, Qualität und klinische Forschung zu ermöglichen, wobei sie auf einen gemeinsamen Data Lake und eine hochgradig konfigurierbare Architektur zurückgreift. Darüber hinaus plant das Unternehmen die Einrichtung eines nordamerikanischen Liefer- und Vertriebszentrums zur Ergänzung seiner bestehenden Präsenz, während es gleichzeitig seine internationalen Markteinführungskapazitäten in Europa und Asien weiter ausbaut. Diese Prioritäten bauen auf der jüngsten Investition von Bregal Sagemount in Ennov auf, einer führenden, auf Wachstum ausgerichteten Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in New York, an der sich Ardian, eine globale Private-Equity-Gesellschaft mit Hauptsitz in Frankreich, beteiligt hat. Beide Unternehmen verfügen über umfangreiche Erfahrung und Ressourcen bei der Skalierung globaler Technologieunternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen und Biowissenschaften, wobei der Schwerpunkt auf der Beschleunigung von Wachstum und Innovation liegt.

"Oxana verfügt über einzigartige Führungserfahrung beim Ausbau globaler Technologieunternehmen im Bereich der Biowissenschaften, wobei sie den Innovationsmotor bewahrt und stärkt, der diese Unternehmen für ihre Kunden unverzichtbar gemacht hat", sagte Gene Yoon, Managing Partner bei Bregal Sagemount. "In den vergangenen 25 Jahren haben Olivier und sein Team Ennov zum unangefochtenen Innovationsführer im Bereich der Technologie für Zulassungsprozesse in den Life Sciences ausgebaut, und Oxana ist die richtige Führungskraft, um sicherzustellen, dass Ennov diese Erfolgsbilanz fortsetzen und gleichzeitig die Produkt-, Liefer- und Vertriebskapazitäten des Unternehmens weltweit ausbauen kann. Wir freuen uns sehr darauf, in der nächsten Wachstumsphase von Ennov mit ihr als CEO zusammenzuarbeiten und weiterhin auf Oliviers fachliche Führung als Vorstandsmitglied zählen zu können."

"Wir freuen uns sehr, Oxana als Geschäftsführerin von Ennov begrüßen zu dürfen", sagte Alexis Saada, Head of Growth bei Ardian. "Dank ihrer umfassenden Erfahrung an der Schnittstelle zwischen Life Sciences und Unternehmenssoftware ist sie bestens geeignet, das Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase zu führen. Gemeinsam mit Bregal Sagemount freuen wir uns darauf, sie und das gesamte Ennov-Team dabei zu unterstützen, die Position des Unternehmens als vertrauenswürdiger Technologiepartner der globalen Life-Sciences-Branche weiter zu festigen."

Über Ennov:

Ennov bietet eine umfassende Softwareplattform, mit der sich die anspruchsvollsten Prozesse von Unternehmen der Life-Sciences-Branche vorschriftskonform und effizient verwalten lassen. Mit über 25 Jahren Erfahrung decken die cloudbasierten Lösungen von Ennov die Bereiche Regulatory Affairs, Pharmakovigilanz, Qualität, klinische Studien und Vertrieb ab. Die auf Innovation und Exzellenz ausgerichteten Lösungen von Ennov werden weltweit von rund 650 Kunden und über 500.000 Anwendern genutzt und unterstützen diese dabei, ihre Produkte schneller auf den Markt zu bringen und gleichzeitig die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter en.ennov.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Bregal Sagemount:

Bregal Sagemount ist eine führende, wachstumsorientierte Private-Equity-Gesellschaft mit einem kumulierten Kapitalvolumen von 11 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen bietet marktführenden Unternehmen in wachstumsstarken Branchen in einer Vielzahl von Transaktionssituationen flexibles Kapital und strategische Unterstützung. Bregal Sagemount hat in über 90 Unternehmen in verschiedenen Branchen investiert, darunter Software, Daten- und Informationsdienste, Finanztechnologie und -dienstleistungen, digitale Infrastruktur, IT im Gesundheitswesen sowie Unternehmens- und Verbraucherdienstleistungen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in New York und Palo Alto. Weitere Informationen finden Sie unter www.sagemount.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Ardian:

In einer Welt des ständigen Wandels zeichnet sich Ardian durch seine Fähigkeit aus, Herausforderungen zu antizipieren, sich anzupassen und sie in Chancen zu verwandeln. Als globales, diversifiziertes Private-Equity-Unternehmen mit 22 Niederlassungen und mehr als 350 Investmentexperten weltweit bieten wir Investitionen und maßgeschneiderte Lösungen an, die neue wirtschaftliche Dynamiken widerspiegeln und unseren Kunden helfen, in einer sich wandelnden Welt widerstandsfähig zu bleiben. Wir bieten unseren Investoren und Partnern multilokales Fachwissen und langfristige Performance sowie gemeinsamen Mehrwert für die Gesellschaft insgesamt. Seit der Gründung von Ardian im Jahr 1996 stehen unser wegweisender Ansatz zur Diversifizierung und unsere Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen in großem Maßstab anzubieten, im Mittelpunkt unserer Strategie. Durch Engagement, Wissen und Technologie schaffen wir nachhaltigen Wert für unsere Unternehmen und leisten einen positiven Beitrag zur gesamten Branche. Ardian verwaltet oder berät derzeit ein Vermögen von 200 Mrd. US-Dollar für mehr als 1.920 Kunden weltweit in den Bereichen Private Equity, Real Assets und Credit. Ardian. Den Wandel meistern für nachhaltigen Wert. Weitere Informationen finden Sie unter ardian.com.

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