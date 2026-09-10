Präklinische Studien zeigen eine messbare systemische Semaglutid-Exposition nach oraler Verabreichung die erteilten Patentansprüche umfassen Semaglutid und mehrere GLP-1-Rezeptoragonisten

BioLife gab heute bekannt, dass das US-Patent- und Markenamt das US-Patent 12.667.605 B2 für seine neuartige Technologie zur oralen Peptidverabreichung mit Brausetabletten erteilt hat. Sie wurde für heutige und künftige Peptidtherapien gegen Adipositas, Diabetes und Stoffwechselerkrankungen entwickelt.

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BioLife offers a new solution for oral GLP-1 delivery

Die Bekanntgabe erfolgt vor dem Hintergrund einer rasant wachsenden Nachfrage nach GLP-1-Medikamenten. GLP-1-Therapien erzielten 2025 weltweit einen Umsatz von rund 132 Milliarden US-Dollar. Der Markt für Adipositasmedikamente wird inzwischen auf 42 Milliarden US-Dollar geschätzt.1 Da immer mehr Patienten nach Alternativen zu Injektionen suchen, steigt auch die Nachfrage nach oralen Behandlungsoptionen.

Orale GLP-1-Medikamente der ersten Generation haben den Nutzen der oralen Verabreichung gezeigt, zugleich aber auch eine grundlegende Herausforderung bei der Entwicklung von Peptidwirkstoffen verdeutlicht: große Peptidmoleküle beim Durchgang durch den Magen-Darm-Trakt zu schützen.

BioLife hat seine Technologie entwickelt, um die orale Peptidverabreichung voranzubringen. Der innovative Ansatz basiert auf mehr als 35 Jahren Erfahrung mit pharmazeutischer Brausetechnologie und nutzt eine sich auflösende Brausetablette. Diese erzeugt im Magen einen neuartigen Puffer, der Peptidtherapeutika auf ihrem Weg durch das Verdauungssystem schützen und ihre Resorption unterstützen soll.

"GLP-1-Medikamente haben die Behandlung von Adipositas und Stoffwechselerkrankungen grundlegend verändert. Doch es braucht weiterhin bessere orale Optionen", so Dr. Farid Bennis, Gründer von BioLife und Erfinder der intern OralMatrix genannten Technologie. "Dieses Patent schützt weit mehr als eine einzelne Formulierung. Es steht für jahrzehntelange wissenschaftliche Arbeit an zentralen Herausforderungen der Peptidmedizin insbesondere daran, dafür zu sorgen, dass diese Moleküle das Verdauungssystem unversehrt passieren, für heutige Therapien ebenso wie für künftige Generationen von Peptidtherapeutika."

Bei der oralen Verabreichung von Peptidwirkstoffen verfolgt die Technologie einen anderen Ansatz. Statt auf spezielle Beschichtungen oder resorptionsfördernde Inhaltsstoffe zu setzen, nutzt sie eine sich auflösende Brausetablette, die Peptidmedikamente auf ihrem Weg durch das Verdauungssystem schützen soll.

Präklinische Studien haben nach oraler Verabreichung eine messbare systemische Semaglutid-Exposition gezeigt und damit den Ansatz in vivo bestätigt. Die erteilten US-Patentansprüche erstrecken sich auf Wirkstoffe der GLP-1-Klasse, darunter Semaglutid, Liraglutid, Dulaglutid, Albiglutid, Exenatid und Lixisenatid. Der Patentschutz reicht bis in das Jahr 2042. Weitere Patentanmeldungen sind international anhängig.

Die orale Verabreichung von Peptidwirkstoffen bleibt ein wichtiges Innovationsfeld, da Pharmaunternehmen zunehmend anspruchsvolle Therapien gegen Adipositas, Diabetes und Stoffwechselerkrankungen prüfen. Das Potenzial reicht über heutige GLP-1-Medikamente hinaus und umfasst auch künftige Generationen von Peptidtherapeutika.

Über die Technologie

Die patentierte Brausetabletten-Technologie von BioLife zur Peptidverabreichung nutzt eine sich auflösende Tablette, die die orale Verabreichung von Peptidmedikamenten, darunter GLP-1-Therapien, unterstützen soll. Präklinische Studien haben nach oraler Verabreichung eine messbare systemische Semaglutid-Exposition gezeigt.

Das Entwicklungsprogramm baut auf fast 20 Jahren Forschung auf, darunter klinische Studien mit oralen Insulinformulierungen sowie Kooperationen mit Charles River Laboratories, SGS, Eurofins/Amatsi und Cephac.

Die Technologie befindet sich noch in der Entwicklung und ist zur Behandlung keiner Erkrankung zugelassen.

Über Dr. Farid Bennis

Dr. Farid Bennis, ein renommierter Experte für die Erforschung und Entwicklung pharmazeutischer Brausetechnologie, ist Gründer von BioLife, im US-Patent Nr. 12.667.605 B2 als Erfinder genannt und Vorsitzender der Laprophan Group. Das 1949 gegründete Pharmaunternehmen ist in mehr als 40 Ländern vertreten.

Seit mehr als 35 Jahren entwickelt Dr. Bennis pharmazeutische Brausetechnologien für verschiedene Therapiegebiete. Daraus sind zahlreiche patentierte Erfindungen und vermarktete Gesundheitsprodukte hervorgegangen. Die Technologie ist das Ergebnis von fast zwei Jahrzehnten Arbeit an der oralen Peptidverabreichung.

Über BioLife

BioLife entwickelt Technologien zur oralen Verabreichung von Peptidmedikamenten und verbindet dabei Erfahrung in pharmazeutischer Brausetechnologie mit Formulierungswissenschaft und Forschung zur oralen Peptidverabreichung.

Das Technologie- und Patentportfolio des Unternehmens wurde unabhängig entwickelt und befindet sich vollständig in seinem Eigentum.

Sources 1 Managed Healthcare Executive, "GLP-1 Drugs to Drive Growth in Obesity and Diabetes Treatment", mit IQVIA-Marktdaten, die auf der AMCP-Jahrestagung 2026 vorgestellt wurden. Verfügbar unter: https://www.managedhealthcareexecutive.com/view/glp-1-drugs-to-drive-growth-in-obesity-and-diabetes-treatment-amcp-annual-2026

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