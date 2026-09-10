Neue Studie zur chemischen Analyse der Gaskoma von 3I/Atlas: Die Untersuchung deutet daraufhin, dass der erst dritte interstellare Komet, der in der Geschichte der Menschheit entdeckt wurde, in einem sehr kalten Umfeld entstanden sein muss. Vor gut einem Jahr flog 3I/Atlas durch unser Sonnensystem. Der erst dritte interstellare Komet, der in der Geschichte der Menschheit entdeckt wurde, gibt seitdem für die Wissenschaft eine unschätzbare Quelle für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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