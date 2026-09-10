Elliptic, der weltweit führende Anbieter von Risikoinformationen für den On-Chain-Finanzsektor, bestätigte heute, dass das Unternehmen die Informationen bereitgestellt hat, auf die sich der US-Geheimdienst bei den heute ergriffenen Maßnahmen gegen den Marktplatz "Xinbi" gestützt hat.

Der US-Geheimdienst hat Wallets des Marktplatzes und seiner Händler gesperrt, die Krypto-Vermögenswerte im Wert von 52,8 Millionen US-Dollar enthielten, die mit dem Xinbi-Marktplatz in Verbindung standen.

Elliptic stellte die Daten und Erkenntnisse bereit, die kein anderer Anbieter liefern konnte. Die Daten wurden aus den "Data Fabric Solutions" von Elliptic in die Systeme des US-Secret-Service übertragen und ermöglichten den Ermittlern einen umfassenden Überblick, indem On-Chain- und Off-Chain-Daten miteinander verknüpft wurden, um ein vollständiges Bild der illegalen Aktivitäten zu zeichnen statt nur eine Momentaufnahme auf einem einzigen Datenbildschirm zu liefern.

Data Fabric bietet Zugriff auf dieselben Blockchain-Daten und Informationen, die den Lösungen von Elliptic zugrunde liegen und die das eigene Analyse-Team von Elliptic nutzte, um sowohl Huione als auch Xinbi vor allen anderen aufzudecken.

Seit Aufnahme des Betriebs im Jahr 2022 haben Xinbi Guarantee und seine Händler Transaktionen im Wert von mindestens 24 Milliarden US-Dollar abgewickelt, was den Marktplatz zum zweitgrößten illegalen Online-Marktplatz aller Zeiten macht. Ein eng damit verbundener Zahlungsdienst, Xinbi Pay, hat weitere 6 Milliarden US-Dollar abgewickelt.

Diese Maßnahme der US-Sonderermittlungsbehörde (USSS) ist die jüngste in einer Reihe von Durchsetzungsmaßnahmen gegen Online-Betrugsinfrastrukturen und chinesische Geldwäscheorganisationen, die auf den Erkenntnissen von Elliptic basieren. Diese waren maßgeblich an der Schließung von Huione Guarantee im Mai 2025, die Einstufung der Huione Group als primäres Geldwäscherisiko durch die FinCEN des US-Finanzministeriums sowie britische Sanktionen gegen Xinbi im Mai 2026 maßgeblich beigetragen haben.

Simone Maini, CEO von Elliptic, erklärte: "Jahrelang nutzte Xinbi Guarantee die Lücke zwischen On-Chain- und Off-Chain-Daten aus, um im Verborgenen zu bleiben. Die Erkenntnisse von Elliptic haben diese Lücke geschlossen und den Ermittlern alles an die Hand gegeben, was sie zum Handeln benötigten. Die heutige Maßnahme ist ein Beweis dafür, was Regierungsbehörden und die Wirtschaft gemeinsam erreichen können, und wir werden diese Netzwerke weiterhin aufdecken, wo auch immer sie tätig sind."

Über Elliptic

Elliptic ist der weltweit führende Anbieter von Risikoinformationen für den On-Chain-Finanzsektor und ermöglicht Compliance in Echtzeit mit agentischer Geschwindigkeit. Unsere Plattform wurde von Anfang an für Compliance-Zwecke konzipiert und bietet die branchenweit umfassendsten Blockchain-Daten und -Informationen. Sie vereint unübertroffene Abdeckung, Genauigkeit und Verfügbarkeit, sodass anspruchsvolle Unternehmen Risiken verwalten, Compliance-Anforderungen erfüllen und ihre Informationsprozesse mit Zuversicht vorantreiben können.

Elliptic wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London sowie Niederlassungen in New York, Washington D.C., Miami, Dubai, Hongkong, Singapur und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter www.elliptic.co. Folgen Sie uns außerdem auf LinkedIn und X.

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