HOF Capital gab heute den Abschluss des Erwerbs der Porsche-Beteiligungen an Bugatti Rimac und der Rimac Group durch ein von HOF geführtes Konsortium bekannt. Die Transaktion, die erstmals im April 2026 angekündigt worden war, wurde nach Erfüllung aller Bedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigungen, abgeschlossen. Der Wert der gesamten Porsche-Beteiligungen belief sich auf rund 1 Milliarde Euro.

HOF Capital initiierte und leitete die Transaktion und stellte ein Konsortium aus institutionellen Investoren aus den Vereinigten Staaten und Europa zusammen. Nach Abschluss der Transaktion hält HOF einen Anteil von 23,5 und wird damit zum größten Anteilseigner der Rimac Group, die mit 55 die Kontrollmehrheit an Bugatti Rimac hält. HOF und sein Konsortium erwarben zudem den direkten 45-prozentigen Anteil von Porsche an Bugatti Rimac.

Im Rahmen der Investition hält HOF Capital drei Sitze im Aufsichtsrat der Rimac Group und von Bugatti Rimac. Hisham Elhaddad, Mitbegründer und Managing Partner von HOF Capital, ist nun Mitglied im Aufsichtsrat sowohl von Bugatti Rimac als auch der Rimac Group. Josh Klaczek, Partner bei HOF Capital, tritt als zweiter Vertreter des Unternehmens in den Aufsichtsrat der Rimac Group ein.

Hisham Elhaddad, Mitbegründer und Managing Partner von HOF Capital, kommentierte: "Diese Transaktion spiegelt genau die Art von Partnerschaft wider, für die HOF gegründet wurde die Unterstützung nachhaltiger, branchenprägender Unternehmen über alle Sektoren hinweg. Die Position von Bugatti an der Spitze des persönlichen Luxus und der maßgeschneiderten Handwerkskunst ist besonders überzeugend, da wir in eine Ära eintreten, die von Überfluss geprägt ist. Wir freuen uns sehr darauf, mit Mate Rimac, einem weltweit führenden Experten, und seinem außergewöhnlichen Team zusammenzuarbeiten, um den Wert dieser ikonischen Marke zu steigern. Für HOF stellt diese Transaktion eine natürliche Erweiterung unserer Venture-Wurzeln dar, die es uns ermöglicht, komplexe Transaktionen über die gesamte Kapitalstruktur hinweg zu leiten."

Mate Rimac, CEO von Bugatti Rimac: "Dies ist ein wichtiger Schritt für Bugatti Rimac und die gesamte Rimac Group. Ich freue mich sehr, dass HOF Capital und sein Konsortium in der nächsten Phase der Entwicklung unserer Gruppe zu unseren Partnern werden, und ich freue mich darauf, gemeinsam daran zu arbeiten, das volle Potenzial unserer Unternehmen auszuschöpfen. Wir haben in allen Unternehmen der Gruppe große Fortschritte erzielt, und ich bin überzeugt, dass diese Partnerschaft unserem weiteren Wachstum zusätzlichen Schwung verleihen wird."

ÜBER BUGATTI

Bugatti wurde 1909 von Ettore Bugatti in Molsheim, Frankreich, gegründet und zählt zu den exklusivsten Automobilmarken der Welt ein Synonym für eine einzigartige Verbindung aus Kunst, Handwerkskunst und technischer Exzellenz. Seit 2021 ist die Marke Teil von Bugatti Rimac unter der Leitung von Chief Executive Officer Mate Rimac. Das neueste Flaggschiff von Bugatti, der Tourbillon, markiert den Beginn eines neuen Kapitels für die Marke. Bugatti behält seinen Hauptsitz an seinem historischen Standort in Molsheim bei und unterhält weitere Standorte in Zagreb, Kroatien.

ÜBER DIE RIMAC GROUP

Die Rimac Group ist Mehrheitsaktionär von Bugatti Rimac, alleiniger Eigentümer von Rimac Technology und Rimac Energy sowie ein bedeutender Minderheitsinvestor bei Verne. Die Unternehmen der Rimac Group beschäftigen über 2.000 Mitarbeiter und entwickeln und produzieren Hyperautos der Marken Bugatti und Rimac sowie Batteriesysteme, Antriebsstrangsysteme, Elektronik und stationäre Speichersysteme. Der Hauptsitz von Rimac befindet sich am Stadtrand von Zagreb, Kroatien, mit weiteren Standorten in ganz Europa.

ÜBER HOF CAPITAL

HOF Capital ist eine in New York ansässige Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von rund 15 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen investiert weltweit in den Bereichen Risikokapital und Wachstumskapital und begleitet Unternehmen vom ersten Investitionsschritt bis zum Börsengang. HOF hat mehrere der heute bedeutendsten Unternehmen bereits in einer frühen Phase unterstützt, darunter Anthropic und SpaceX, und investiert thematisch in den Bereichen KI, Zukunftstechnologien, kritische Infrastruktur und bekannte Marken. Zu seinem Investorenstamm zählen Fortune-500-Unternehmen, Finanzinstitute sowie branchenführende Gründer weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter hofcapital.com.

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