DJ United-Internet-Tochter Ionos baut etwa 450 Vollzeitstellen ab

DOW JONES--Ionos will demnächst mit weniger Mitarbeitern auskommen. Wie der zum United-Internet-Konzern gehörende Webhoster mitteilte, startet er ein Umbauprogramm, im Zuge dessen die Zahl der Vollzeitstellen auf rund 3.350 von derzeit rund 3.800 sinken soll. Das Programm sieht vor, technische Plattformen und Prozesse zu harmonisieren und bei internen Abläufen vermehrt Künstliche Intelligenz einzusetzen. Die Ergebnisbelastung von 35 Millionen Euro, die überwiegend im vierten Quartal verbucht wird, wirkt sich nicht auf den Ausblick aus.

Das Unternehmen setzt beim Stellenabbau vor allem auf Freiwilligenprogramme. Der Abbau soll etwa zur Hälfte im In- und im Ausland erfolgen. Ab 2027 erwartet Ionos durch das Programm jährliche Kosteneinsparungen von bis zu 30 Millionen Euro.

Ionos peilt für das laufende Jahr weiterhin ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 530 Millionen Euro an.

1&1, ebenfalls eine Tochter von United Internet, hatte zuvor ebenfalls einen Stellenabbau und eine Einmalbelastung angekündigt.

Für den Mutterkonzern ergibt sich ein einmaliger Restrukturierungsaufwand von 95 Millionen Euro. United Internet bestätigte seine EBITDA-Prognose von rund 1,45 Milliarden Euro für das Gesamtjahr und den Umsatzausblick von rund 6,45 Milliarden Euro.

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September 10, 2026 13:57 ET (17:57 GMT)

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