Die eigens eingerichtete Abteilung verbindet operative Erfahrung mit der Entwicklung und Erprobung neuer Technologien für die Waldbrandbekämpfung und den Katastrophenschutz.

Coulson Aviation treibt mit EmberWorks, seiner eigens eingerichteten Innovationsabteilung, die ins Leben gerufen wurde, um operative Herausforderungen aus der Praxis in neue Fähigkeiten für die Luftbrandbekämpfung, die Luftfahrt und den Katastrophenschutz umzusetzen, die Entwicklung voran.

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Comparison imagery demonstrates how ORBIT uses airborne thermal sensing and automated processing to identify wildfire activity and generate geolocated fire intelligence.

EmberWorks, das Anfang dieses Jahres auf der "Aerial Fire Fighting Global Conference" in Rom erstmals vorgestellt wurde, formalisiert einen Innovationsansatz, der schon seit jeher Teil der Unternehmensgeschichte von Coulson ist. Von der Umrüstung von Flugzeugen und der Entwicklung von Missionssystemen bis hin zu Programmen wie dem C-130-Löschflugzeug, dem Boeing 737 Fireliner und dem CH-47 Chinook-Hubschrauber hat Coulson seit langem Lösungen entwickelt, die auf die praktischen operativen Anforderungen zugeschnitten sind. EmberWorks baut auf dieser Geschichte auf, indem es diesem Ansatz eine eigene Struktur und eine breitere Perspektive für die Zukunft gibt.

Was EmberWorks auszeichnet, ist seine Einbettung in eine aktive, globale Organisation für die Brandbekämpfung aus der Luft. In der gesamten Waldbrandbranche werden spezialisierte Technologien wie Feuerlöschmittel, luftgestützte Sensorik und Missionssysteme in der Regel unabhängig voneinander entwickelt. EmberWorks vereint diese Disziplinen und bietet direkten Zugang zu den Menschen, Flugzeugen und der Infrastruktur, die erforderlich sind, um neue Fähigkeiten unter realen Einsatzbedingungen zu entwickeln, zu integrieren und zu bewerten.

"Die Feuerwehr braucht keine Technologie um der Technologie willen. Sie braucht Informationen und Werkzeuge, die zur tatsächlichen Arbeitsweise der Einsatzkräfte vor Ort passen", sagte Stu Sprung, Vizepräsident von EmberWorks. "Wir können von einem operativen Problem ausgehen, direkt mit den Betroffenen zusammenarbeiten, eine Lösung entwickeln und diese in genau dem Umfeld evaluieren, in dem sie letztendlich zum Einsatz kommen muss. Dieser Feedback-Kreislauf ist für EmberWorks von grundlegender Bedeutung."

Während Waldbrände und die Brandbekämpfung aus der Luft derzeit im Mittelpunkt stehen, ist EmberWorks eher auf operative Herausforderungen als auf ein festes Technologieportfolio ausgerichtet. Dies ermöglicht es dem Geschäftsbereich, neue Fähigkeiten zu entwickeln, sobald sich die Anforderungen der Behörden und die Einsatzumgebungen weiterentwickeln.

Diese Arbeit ist bereits im Gange. Im Bereich der luftgestützten Aufklärung entwickelt EmberWorks "ORBIT", eine Sensor- und Einsatztechnologie, die darauf ausgelegt ist, Einsatzflugzeuge zu aktiven Mitwirkenden am Lagebild des Einsatzes zu machen. Erste Systeme sind an Bord von zwei taktischen Luftüberwachungsflugzeugen installiert und bieten eine operative Plattform zur Entwicklung und Bewertung von Fähigkeiten, die das Situationsbewusstsein und die Entscheidungsfindung verbessern können. Weitere Anwendungen werden derzeit für die C-130- und 737-Löschflugzeuge sowie die Hubschrauberplattformen von Coulson implementiert.

EmberWorks treibt zudem die Brandbekämpfungswissenschaft durch Coulson Fire Retardant voran, das fortschrittliche Chemie mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Luftbrandbekämpfung und dem Ausbringen von Löschmitteln kombiniert, um Brandbekämpfungslösungen der nächsten Generation zu entwickeln. Ausgehend von CFR HALO bringt das Programm praktische operative Erkenntnisse in die Entwicklung von verbesserter Feuerbeständigkeit, gleichmäßiger Abdeckung, Flugzeugkompatibilität, betrieblicher Effizienz und größeren Handlungsspielräumen für die Flugbesatzungen ein.

"Coulson hat Jahrzehnte damit verbracht, Lösungen zu entwickeln, weil der Einsatz etwas Besseres erforderte", sagte Britt Coulson, Präsident und COO von Coulson Aviation. "EmberWorks gibt dieser Denkweise ein eigenes Zuhause. Wir verfügen über die Flugzeuge, die Betreiber, das technische Fachwissen und das operative Umfeld, um neue Ideen innerhalb unserer eigenen Organisation zu entwickeln und zu testen, wodurch ein direkter Weg von der Identifizierung eines Problems bis zum Nachweis einer Lösung entsteht."

Im Zuge der Weiterentwicklung von EmberWorks plant Coulson die Einführung neuer Programme und Partnerschaften, sobald bedeutende Meilensteine in den Bereichen Entwicklung, Erprobung und Betrieb erreicht sind. Die ersten Programme konzentrieren sich auf Herausforderungen im Zusammenhang mit Waldbränden, mit denen Behörden weltweit konfrontiert sind; das Modell ist so konzipiert, dass es im Laufe der Zeit ein breiteres Spektrum an Herausforderungen in der Luftfahrt und im Katastrophenschutz abdecken wird.

Über EmberWorks

EmberWorks ist die Innovationssparte von Coulson Aviation, die gegründet wurde, um Technologien zu entwickeln und zu integrieren, die die Luftfahrt voranbringen, die Katastrophenhilfe verbessern und komplexe operative Probleme lösen. Sie bringt Betreiber, Ingenieure, Wissenschaftler, Softwareteams und Flugzeuge zusammen, um Technologien zu entwickeln, die auf echte operative Anforderungen zugeschnitten sind. Weitere Informationen: emberworks.com

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