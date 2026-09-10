Schlüsselfertige Anwendungen, Entwicklertools und führende KI-Technologien für Sprache und Sprachverarbeitung von branchenführenden Partnern werden kombiniert zwecks Unterstützung von Betreibern, intelligente Kommunikationsdienste schneller auf den Markt zu bringen und zu monetarisieren

Radisys Corporation ein weltweit führender Anbieter von offenen Telekommunikationslösungen, gab heute die Einführung seines V.AI-Ökosystems bekannt. Es kombiniert Anwendungen, Entwicklungstools und führende KI-Technologien für Sprache und Sprachverarbeitung, um Telekommunikationsbetreibern dabei zu helfen, KI-gestützte Kommunikationsdienste für Privat- und Geschäftskunden zu entwickeln, bereitzustellen und zu monetarisieren.

Das V.AI-Ökosystem, das sich seit der Einführung der Radisys Engage Digital Platform (EDP) auf dem MWC Barcelona im Jahr 2022 weiterentwickelt hat, basiert auf zwei Jahrzehnten der Führungsrolle von Radisys im Bereich der Echtzeit-Medienverarbeitung und auf eine globale Präsenz in den Live-Netzen der Netzbetreiber.

Das nahtlos in EDP integrierte Ökosystem bietet Betreibern vielfältige Wege zur Markteinführung. Betreiber können schlüsselfertige Anwendungen bereitstellen, Dienste für bestimmte Märkte und Kundensegmente individuell anpassen oder mithilfe von V.AI Studio der Entwicklungsumgebung von Radisys für Sprach- und Video-KI-Dienste neue, geräteunabhängige und über das Netzwerk bereitgestellte Nutzererlebnisse schaffen.

Die Gründungsmitglieder des V.AI-Ökosystems ElevenLabs, Hiya, ReadSpeaker, Sensory und Speechmatics erweitern das Spektrum der über EDP verfügbaren KI-Funktionen im Bereich Sprache und Sprachverarbeitung. Radisys hat diese Technologien mit seinem Telekommunikationsnetzwerk, seinen Geräten (Mobil- und Festnetztelefone, Kameras, Sensoren und mehr) sowie seinen Medienverarbeitungsfunktionen kombiniert, um durchgängige, KI-gestützte Anwendungen für die Phasen vor, während und nach einem Anruf bereitzustellen. Zu den Anwendungen zählen agentenbasierte Assistenten, intelligenter Betrugsschutz, Anruf-Screening, personalisierte Sprachverständlichkeit, Live-Anrufübersetzung, intelligente Anrufaufzeichnung, "5G New Calling", Industrie-4.0-Automatisierung mit Videoanalyse und vieles mehr.

Die Partner des V.AI-Ökosystems bringen jeweils spezialisierte KI-Fähigkeiten mit, darunter umfassende Sprachunterstützung, optimierte Recheneffizienz und branchenführende Genauigkeit sowie die Flexibilität, KI-Dienste direkt in den Netzwerken der Netzbetreiber und/oder in der öffentlichen Cloud-Infrastruktur bereitzustellen. Durch den Einsatz von Radisys EDP und den Lösungen der V.AI-Partner innerhalb ihrer eigenen verwalteten Infrastruktur können Dienstanbieter eine kosteneffiziente Bereitstellung und Automatisierung erreichen und gleichzeitig ihre Anforderungen an Datensicherheit, Datenschutz und Datenhoheit erfüllen. Dieses Bereitstellungsmodell minimiert zudem die Latenz und trägt dazu bei, anspruchsvolle Leistungs-SLAs zu erfüllen

Über das V.AI Studio können Netzbetreiber die Standard-Anwendungsbibliothek von EDP individuell anpassen und mithilfe von SDKs, einem visuellen Anwendungsdesigner sowie Skript-Tools neue Dienste erstellen. Auf Basis einer cloud-nativen Telekommunikationsplattform ermöglicht EDP sichere, automatisierte und skalierbare Dienste, die den Anforderungen der Netzbetreiber gerecht werden und ihren Kunden ein zuverlässiges Nutzererlebnis bieten.

"Durch die Kombination von Radisys EDP mit den Fähigkeiten unserer V.AI-Ökosystempartner ermöglichen wir Dienstanbietern eine schnellere Markteinführung, eine zuverlässigere Dienstgarantie und einen beispiellosen ROI", sagte Al Balasco, Head of Media, Core and Applications Business, Radisys. "Durch diesen integrierten Ansatz profitieren Netzbetreiber von einer unübertroffenen Leistung und einem höheren betrieblichen und wirtschaftlichen Nutzen als bei Alternativen, die ausschließlich auf der öffentlichen Cloud basieren, und haben zudem mehr Kontrolle über die Funktionen ihrer Anwendungen."

Die Unterstützung von Netzwerk-APIs (GSMA CAMARA) ermöglicht es KI-gestützten EDP-Anwendungen, Netzwerkressourcen wie Identität, Standort und garantierte Dienstgüteebenen zu nutzen, die reine Over-the-Top-Anwendungen nicht bieten können. Die Plattform ermöglicht bereits heute fortschrittliche 5G-New-Calling-Erlebnisse und bietet gleichzeitig einen nahtlosen Migrationspfad zur End-to-End-Unterstützung des IMS-Datenkanals vom Gerät zum Netzwerk. Dies sorgt für immersive Erlebnisse auf Mobilgeräten, die ohne App und ohne Download auskommen, was die Einführung vereinfacht und die Serviceinnovation beschleunigt, während natürliche Sprachschnittstellen den Zugriff auf dieselben Anwendungen über Feature-Phones und Festnetzanschlüsse erweitern.

Zusätzlich zu den Funktionen des V.AI-Ökosystems von Radisys unterstützt EDP auch die Integration mit öffentlichen Cloud-basierten KI-Sprachtechnologien, darunter Azure Speech von Microsoft, die Speech-to-Text- und Text-to-Speech-APIs von Google Cloud sowie die OpenAI Audio-API für Sprachtranskription und Audioübersetzung.1 2 3

Als einziges Angebot auf dem Markt lassen sich EDP-Anwendungen über die Telekommunikations-Cloud, die Netzwerk-Edge und Endgeräte verteilen, einschließlich app-basierter und app-loser Nutzungserlebnisse, die über den IMS-Datenkanal ermöglicht werden. So kann jeder Dienst dort ausgeführt werden, wo Infrastrukturkosten, Leistung, Datenverwaltung und betriebliche Anforderungen am besten in Einklang gebracht werden können.

"Der Markt für Communications Platform-as-a-Service ist auf dem besten Weg, zu einem Eckpfeiler der digitalen Kundenbindung zu werden. Unser '2026 Programmable Communications Market Monitor Forecast' prognostiziert, dass er bis 2030 ein Volumen von $35,4 Milliarden erreichen wird. Da Over-the-Top-Anbieter den Großteil dieses Wertes für sich beanspruchen, laufen Kommunikationsdienstleister Gefahr, zu reinen Konnektivitätsanbietern degradiert zu werden. Radisys EDP geht diese strategische Herausforderung direkt an und ermöglicht es Kommunikationsdienstleistern, ihre Investitionen in die Netzwerkinfrastruktur durch Dienste auf Anwendungsebene zu monetarisieren. Dies eröffnet einen klaren Weg zur Einführung wettbewerbsfähiger, margenstarker digitaler Dienste", sagte Raul Castanon-Martinez, Senior Analyst bei 451 Research von S&P Global.

Radisys hat KI-gestützte Dienste über EDP ermöglicht und diese bereits in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum in Betrieb genommen. Um mehr über die Sprach- und Sprech-KI-Anwendungen von Radisys und das V.AI-Ökosystem zu erfahren, besuchen Sie: https://www.engagedigital.ai/.

Treffen Sie Radisys auf der CASA26, am 21 bis 22. September im Tobacco Theater in Amsterdam, um V.AI-Anwendungen kennenzulernen und zu erfahren, wie EDP und das V.AI-Ökosystem Betreibern dabei helfen können, Serviceinnovationen voranzutreiben und neue Quellen für Kundennutzen und Umsatz zu erschließen.

Über Radisys

Radisys ist ein weltweit führender Anbieter von offenen Telekommunikationslösungen und -diensten. Seine disaggregierten Plattformen und Integrationsdienste basieren auf offenen Referenzarchitekturen und Standards in Kombination mit offener Software und Hardware und ermöglichen es Dienstanbietern, die offene digitale Transformation voranzutreiben. Radisys bietet ein umfassendes Lösungsportfolio, das von digitalen Endpunkten über disaggregierte und offene Access- und Core-Lösungen bis hin zu immersiven digitalen Anwendungen und Interaktionsplattformen reicht. Die erstklassige und erfahrene Netzwerkdienstleistungsorganisation des Unternehmens bietet Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg an, um Dienstanbieter beim Aufbau und Betrieb hochskalierbarer und leistungsstarker Netzwerke bei optimalen Gesamtbetriebskosten zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter: Radisys.com.

Über ElevenLabs

ElevenLabs ist ein Unternehmen für KI-Forschung und -Produkte, das die Art und Weise verändert, wie Menschen mit Technologie interagieren. Gegründet mit der Einführung seines ersten menschenähnlichen Sprachmodells, hat ElevenLabs sein Angebot seitdem über den Bereich Sprache hinaus erweitert, um eine umfassendere Plattform für nahtlose Kommunikation und Kreativität zu schaffen. Das Unternehmen bietet drei Plattformen an: ElevenAgents, mit dem Unternehmen zuverlässige Sprach- und Chat-Agenten in großem Maßstab einsetzen können; ElevenCreative, das Kreativen und Marketingfachleuten hilft, Sprache, Musik, Bilder und Videos in mehr als 70 Sprachen zu generieren und zu bearbeiten sowie ElevenAPI, das Entwicklern Zugriff auf die führenden KI-Audio-Grundmodelle von ElevenLabs gewährt. KI-Sicherheit steht im Mittelpunkt der Arbeit von ElevenLabs. Ein eigens dafür zuständiges Sicherheitsteam, das Forschung, Technik und Richtlinien vereint, sowie ein mehrschichtiges Schutzsystem, das darauf ausgelegt ist, Missbrauch zu verhindern, aufzudecken, zu ahnden und darüber zu informieren, sorgen dafür. Erfahren Sie mehr unter: elevenlabs.io.

Über Hiya

Hiya ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für Sprachsicherheit und Identitätsprüfung und bietet Lösungen für Anruferidentifizierung, Markenanrufe und Anrufschutz auf Netzebene an. Die Technologie von Hiya wird in mehr als 40 Ländern bei fast 15 Tier-1-Mobilfunkbetreibern und OEMs weltweit eingesetzt und schützt mehr als 550 Millionen Nutzer. Hiya wurde in Seattle von Alex Algard gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Telefonate klar, sicher und so attraktiv zu gestalten, dass man sie gerne wieder annimmt. Erfahren Sie mehr unter: hiya.com.

Über ReadSpeaker

ReadSpeaker entwickelt Lösungen auf Basis neuronaler Text-to-Speech-Technologie, die es Unternehmen ermöglichen, natürlich klingende digitale Stimmen plattform-, produkt- und dienstübergreifend einzusetzen bei voller Kontrolle über Daten, Infrastruktur und Voice-IP. Mit mehr als 25 Jahren Innovationserfahrung in der Sprachtechnologie und über 300 ausdrucksstarken neuronalen Stimmen in mehr als 90 Sprachen bietet ReadSpeaker sichere, überall einsetzbare Sprachtechnologie für Cloud-, On-Premise-, Hybrid- und vollständig Offline-Umgebungen. Über das ReadSpeaker VoiceLab können Unternehmen zudem individuelle Stimmen erstellen, die sich in ihrem alleinigen Besitz befinden und über alle Kontaktpunkte hinweg sofort erkennbar sind. ReadSpeaker wird weltweit in über 10.000 Sprachanwendungen eingesetzt und ist der unabhängige Partner für digitale Stimmen für Unternehmen, die Leistung, Flexibilität und Eigentumsrechte benötigen. Erfahren Sie mehr unter: readspeaker.com.

Über Sensory

Sensory Inc. entwickelt schnelle, präzise und datenschutzkonforme KI-Technologien für den Einsatz auf Endgeräten, die weltweit in über 2 Milliarden Geräten von Amazon, Google, Microsoft, Samsung und vielen anderen Anbietern zum Einsatz kommen. Mit mehr als 60 Patenten erstrecken sich die Innovationen von Sensory in den Bereichen Spracherkennung, Erkennung von Einsatzfahrzeugen, Sprachassistenten, Biometrie und Verständnis natürlicher Sprache auf die Automobilindustrie, Unterhaltungselektronik, Wearables, Medizin und weitere Bereiche. Weitere Informationen finden Sie unter: sensory.com.

Über Speechmatics

Speechmatics ist das Sprach-KI-Unternehmen, das darauf ausgelegt ist, jede Stimme zu verstehen. Seine Sprach-APIs sind für echte Gespräche konzipiert und bieten bahnbrechende Genauigkeit in über 55 Sprachen vom Sprachwechsel bis hin zur Erkennung von Akzenten und Dialekten. Entwickler und Unternehmen weltweit vertrauen auf Speechmatics, wenn es um praktische Leistungsfähigkeit in stark regulierten Branchen geht, in denen laute Umgebungen, mehrere Sprecher und schwierige Audiobedingungen andere Systeme an ihre Grenzen bringen. Die Plattform unterstützt eine flexible Bereitstellung von der Cloud über On-Premise- und On-Device-Lösungen bis hin zu vollständig isolierten Umgebungen und gibt Telekommunikationsanbietern und regulierten Branchen die Kontrolle darüber, wo und wie ihre Audiodaten verarbeitet werden. Speechmatics verfügt über SOC-2-Typ-2- und ISO-27001:2022-Zertifizierungen und unterhält ein HIPAA-Compliance-Programm. Erfahren Sie mehr unter: speechmatics.com.

Radisys ist eine eingetragene Marke von Radisys. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. 1 Microsoft und Azure sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.. 2 Google und Google Cloud sind Marken von Google LLC. 3 OpenAl ist ein Unternehmen, das sich mit der Erforschung und dem Einsatz von KI befasst. Die Mission von OpenAl besteht darin, sicherzustellen, dass allgemeine künstliche Intelligenz also KI-Systeme, die im Allgemeinen intelligenter sind als Menschen der gesamten Menschheit zugutekommt. OpenAI ist eine Marke von OpenAI.

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