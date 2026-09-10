Unabhängiges LNG-Infrastruktur- und Technologieunternehmen weitet Investitionen in firmeneigene Technologien, modulare Lösungen und die weltweite Projektentwicklung aus.

GasEntec Holdings Inc., ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich LNG-Technologie und -Anlagen, gab heute eine neue Eigentümerstruktur bekannt. Sie zielt darauf ab, die nächste Wachstumsphase von GasEntec zu beschleunigen und die Kommerzialisierung seiner firmeneigenen LNG-Technologien und -Lösungen voranzutreiben.

Ein Konsortium unter der Führung der Groupe Mimran hat eine Mehrheitsbeteiligung an der US-amerikanischen Holdinggesellschaft GasEntec Holdings Inc. erworben und unterstützt damit das weltweite Wachstum von GasEntec. Im Rahmen der neuen Struktur ist GasEntec Holdings die Muttergesellschaft des südkoreanischen operativen Geschäfts von GasEntec. Die bisherigen Anteilseigner haben sich vollständig aus dem Unternehmen zurückgezogen. Die Kundenbeziehungen, Verträge, die Engineering-Organisation und der laufende weltweite Geschäftsbetrieb von GasEntec bleiben unverändert.

GasEntec wird weiterhin eigenständig agieren, wobei die Technologieentwicklung, das Engineering und der Betrieb in Südkorea angesiedelt sind. Die kommerzielle Präsenz auf den globalen Märkten soll ausgebaut werden.

Die neue Struktur verschafft GasEntec zusätzliches Kapital und strategische Ressourcen, um an seine Erfolgsgeschichte im Hinblick auf LNG-Innovationen und die Projektumsetzung anzuknüpfen. GasEntec erweitert sein Technologieportfolio, treibt die Kommerzialisierung eigener Lösungen voran und erschließt neue Infrastrukturmöglichkeiten entlang der gesamten globalen LNG-Wertschöpfungskette.

GasEntec wurde 2013 in Südkorea gegründet und hat eine einzigartige LNG-Technologie- und Infrastrukturplattform aufgebaut, die die Bereiche Regasifizierung, schwimmende und landgestützte Terminals, Gasaufbereitung, Kryosysteme und LNG-Logistik umfasst. Dank seiner firmeneigenen modularen Technologien und End-to-End-Kompetenzen lässt sich kritische LNG-Infrastruktur schneller, flexibler und in großem Maßstab bereitstellen. Aufbauend auf einer bewährten Erfolgsbilanz in verschiedenen Regionen und bei unterschiedlichen Anlagentypen treibt GasEntec Investitionen in die Technologieentwicklung voran und erschließt neue Geschäftsmöglichkeiten in angrenzenden Bereichen.

Arieh Mimran, Chief Investment Officer der Groupe Mimran, wird nun Chairman der GasEntec Holdings.

"Dies markiert ein wichtiges neues Kapitel für GasEntec", sagte Arieh Mimran. "GasEntec hat eine außergewöhnliche Grundlage in den Bereichen LNG-Technologie, ingenieurtechnisches Know-how und praktische Projektumsetzung geschaffen. Die Investition zielt darauf ab, das langfristige Kapital und die strategische Unterstützung bereitzustellen, um dem Unternehmen dabei zu helfen, diese Kompetenzen weltweit auszubauen. Der Markt benötigt zunehmend eine Energieinfrastruktur, die schnell bereitgestellt, flexibel eingesetzt und bei steigender Nachfrage erweitert werden kann und genau darin liegt die Stärke von GasEntec."

GasEntec tritt in die nächste Phase als unabhängiges, kapitalstarkes, weltweit tätiges Unternehmen für LNG-Technologie und -Infrastruktur ein. Der Schwerpunkt liegt darauf, die firmeneigenen Technologien zu skalieren, das Projektportfolio zu erweitern und der weltweit wachsenden Nachfrage nach einer schnelleren und flexibleren Energieinfrastruktur gerecht zu werden.

Über GasEntec

GasEntec ist eine Energietechnologieplattform, die schnelle, modulare LNG-Infrastruktur bereitstellt, die unerlässlich ist, um den weltweit steigenden Bedarf an digitaler Infrastruktur, dem Ausbau der KI und flexiblen Grundlastbrennstoffen zu decken. Das Unternehmen trägt dazu bei, die Sicherheit der nationalen Energieversorgung zu gewährleisten.

Sein duales Geschäftsmodell verbindet ein Technologieunternehmen, das auf anerkanntem, modularem LNG-Know-how basiert, mit einer skalierbaren Anlagenplattform, über die integrierte LNG-Lösungen verkauft, vermietet oder verchartert werden.

Die modularen schwimmenden und landgestützten LNG-Systeme von GasEntec ermöglichen einen schnellen und skalierbaren Aufbau der nachgelagerten LNG-Infrastruktur und bieten Kunden integrierte Lösungen für die Lieferung von LNG an und innerhalb wichtiger Märkte.

GasEntec wurde 2013 in Südkorea gegründet und hat sich zu einem führenden Anbieter von modularer LNG-Infrastruktur und -Ausrüstung entwickelt, der die weltweite LNG-Logistik und -Wiedervergasung unterstützt..

Über Groupe Mimran

Die Groupe Mimran ist ein weltweit tätiger, familiengeführter Industriekonzern und Investmentfonds, der 1946 von Jacques Mimran gegründet wurde. Die Familie baut Unternehmen in Schlüsselbranchen und Märkten mit hohen Eintrittsbarrieren auf, betreibt und transformiert sie, wobei der Schwerpunkt auf Energieunabhängigkeit, Ernährungssicherheit, Logistik und Infrastruktur liegt. Das Portfolio der Groupe Mimran umfasst sowohl inhabergeführte Unternehmen als auch strategische Übernahmen und Sanierungen und beinhaltet führende Beteiligungen in den Bereichen Landwirtschaft, Bankwesen, Rohstoffe, Gastgewerbe und natürliche Ressourcen.

Das Mimran-Investmentbüro verwaltet die Kapitalallokation in einem globalen Portfolio aus operativen Unternehmen und diversifizierten Finanzportfolios. Zu den bisherigen und aktuellen Portfolio-Beteiligungen zählen The Alpina Gstaad, CBAO, Compagnie Sucrière Sénégalaise, Endeavour Mining, Les Grandes Moulins D'Abidjan, Les Grandes Moulins De Dakar, Lamborghini, Olida und Teranga Gold Corporation.

Die Groupe Mimran wird von Jean Claude Mimran gemeinsam mit seinen Söhnen Arieh Mimran, der als Chief Investment Officer fungiert, und Nachson Mimran, der als Co-Vorsitzender tätig ist, geleitet.

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Contacts:

Steve Olson

Chief Marketing Officer

steveo@gasentec.com

+1 (770) 710-4768

Montieth Company

gasentec@montiethco.com