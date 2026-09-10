Cardano Kurs hält sich am 10. September, während das ADA-Handelsvolumen um 24,3 Prozent einbricht

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Der Cardano Kurs hält sich bei 0,2133 Dollar und gibt in den vergangenen 24 Stunden nur 2,7 Prozent ab. Das eigentliche Signal steckt aber im Handelsvolumen, das im selben Zeitraum um 24,3 Prozent auf rund 434 Millionen Dollar eingebrochen ist. Der Aufwärtstrend über den Monat bleibt damit intakt, doch ihm geht gerade das Kapital aus. Bleibt die Frage, ob der Cardano Kurs diese Bewegung ohne frisches Kapital halten kann oder ob die Ruhe dem nächsten Rückfall vorausgeht.

Cardano Kurs verliert an einem Tag und gewinnt über den Monat

Der Cardano Kurs hat in den vergangenen 24 Stunden eine Spanne zwischen 0,2093 und 0,2216 Dollar durchlaufen. Am Ende dieser Bewegung steht ein Minus von 2,7 Prozent, so die Daten von CoinGecko. Das Handelsvolumen fiel im selben Zeitraum um 24,3 Prozent auf rund 434 Millionen Dollar. Der Preis gibt also nur leicht nach, während fast ein Viertel der Handelsaktivität aus dem Markt verschwunden ist. Wer den Cardano Kurs nur am Tageschart misst, übersieht die Hälfte der Geschichte.

Über sieben Tage liegt ADA 3,1 Prozent im Plus, über 30 Tage sind es 12,6 Prozent. Die Marktkapitalisierung liegt bei genau 8 Milliarden Dollar, was Rang 19 im Gesamtmarkt bedeutet. Laut DappRadar stehen elf von zwölf gleitenden Durchschnitten auf Kauf, und der RSI notiert bei 62,3. Die nächste Widerstandszone liegt bei 0,2443 Dollar, die erste Unterstützung bei 0,1893 Dollar.

Genau hier beginnt allerdings das Problem für alle, die auf große Gewinne hoffen. Die Prognosemodelle sehen den Cardano Kurs in einem Monat bei 0,2278 Dollar und in einem Jahr bei 0,2532 Dollar. Das sind rund 13 Prozent in zwölf Monaten, obwohl die technische Gesamtbewertung auf Strong Buy steht.

Der Grund ist die schiere Größe, denn bei 8 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung braucht jede Verdopplung 8 weitere Milliarden an frischem Kapital. Wer ein Vielfaches sucht statt 13 Prozent, muss dort suchen, wo die Bewertung noch klein genug für echte Bewegung ist.

Pepeto verbindet drei Netzwerke, während der Cardano Kurs an seiner Größe hängt

Genau diese Lücke füllt Pepeto, ein Projekt, das von einem Mitgründer von Pepe aufgebaut wurde. Während ADA auf frisches Kapital für den nächsten Prozentpunkt wartet, hat Pepeto in einem Markt, der monatelang blutete, mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Jede Stufe füllte sich schneller als die vorherige, weil die Wallets, die einsteigen, sehen was hinter dem Token steht. Der Cardano Kurs braucht für jeden weiteren Prozentpunkt Milliarden an Zuflüssen, dieses Projekt braucht dafür einen Bruchteil.

Im Zentrum steht eine Cross-Chain-Bridge, die Ethereum, BNB Chain und Solana miteinander verbindet. Volumen fließt damit aus drei Netzwerken statt aus einem einzigen. Das verschafft der hauseigenen Börse genau die Art von Verkehr, die funktionierende Projekte von leeren Versprechen trennt. Dazu kommt PepetoSwap, wo jeder Tausch ohne Gebühren abläuft, weil die Abgaben zentralisierter Plattformen wegfallen. Diese Ersparnis macht aus dem Handel eine tägliche Gewohnheit statt eines gelegentlichen Ereignisses.

Ein eingebauter Risk Scorer prüft Verträge, bevor ein Handel abgeschlossen wird. Was manuell Stunden dauert, erkennt das System in Sekunden. Die Sicherheit der Vorverkaufsphase ruht dabei auf einer unabhängigen Kontrolle, denn SolidProof hat den gesamten Programmcode aller Ebenen der Plattform geprüft und bestätigt, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde.

Der Token steht aktuell bei 0,000000188 Dollar, einer Zahl, die mit dem erwarteten Binance-Listing verschwinden dürfte. Zwischen Vorverkaufspreis und Börsenstart liegt genau der Abstand, in dem die größten Renditen der Kryptogeschichte immer entstanden sind. Die Nachfrage neuer Käufer steigt weiter, während die verbleibende Menge zu diesem Preis schrumpft. Knapp 40.000 Halter sitzen bereits drin. Das Team erwägt eine Obergrenze von 5.000 Dollar pro Wallet, um die restlichen Token breiter zu streuen. Jeder Tag ohne Einstieg bedeutet damit schlicht weniger Token zu diesem Preis.

Fazit

Der Cardano Kurs hält seinen Monatsgewinn, obwohl die Handelsaktivität in 24 Stunden um fast ein Viertel gefallen ist. Für ein Vielfaches reicht das nicht, weil acht Milliarden Dollar Marktkapitalisierung jede große Bewegung bremsen. Genau dort setzt Pepeto an, wo eine kleine Bewertung und ein fertiges Produkt noch zusammentreffen. Das eingesammelte Kapital stammt aus einem Markt, in dem fast alles andere verlor. Geld dieser Größenordnung bewegt sich nicht ohne Grund. Wer heute zum Vorverkaufspreis einsteigt, sichert sich den vollen Abstand zwischen diesem Einstieg und dem Kurs, den ein Listing eröffnen dürfte, und genau darin liegt die Rendite.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht der Cardano Kurs aktuell?

Der Cardano Kurs liegt bei 0,2133 Dollar, ein Minus von 2,7 Prozent in 24 Stunden bei rund 434 Millionen Dollar Handelsvolumen. Über 30 Tage steht ADA 12,6 Prozent im Plus.

Was macht Pepeto anders als Cardano?

Pepeto betreibt eine Cross-Chain-Bridge über drei Netzwerke und mit PepetoSwap eine Handelsplattform ohne Gebühren, geprüft von SolidProof. Alle Angaben zum Vorverkauf finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.