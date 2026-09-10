München (ots) -Was für ein Sieg: "Jetzt ist Zeit für Tränen und Gänsehaut!" - Deutschlands Basketball-Frauen stehen am Samstag im WM-Halbfinale - nach einem 93:74-Sieg gegen Europameister Belgien. Live ab 15.45 Uhr gegen Frankreich bei MagentaSport und MagentaTV.Deutschlands Top-Spielerin Leonie Fiebich (17 Punkte) hatte den Erfolg im MagentaSport-Interview noch gar nicht verarbeitet: "Ne, das ist noch so surreal. Belgien ist normalerweise das bessere Team. Aber heute haben wir gezeigt, dass wir das bessere Team sind. Die kamen mit unserer Physis und Länge nicht klar. Schau dir unser Team an: ich bin so stolz auf jede einzelne Spielerin. Ja, ziemlich geil!" Fiebich lobt den Bundestrainer Olaf Lange: "Olaf ist genau das Puzzleteil, das uns gefehlt hat. Ich habe mich noch nie in der Nationalmannschaft so wohl gefühlt Das ist was Besonderes!" Ansage von Fiebich ans Team: "Wir gehen auf jeden Fall heute Abend feiern. Ohne geht's nicht mehr!"Nyara Sabally ist ebenfalls in Feierlaune: "Wir haben schon so lange vor, der Welt zu zeigen, dass wir ein starkes Team sind, Das hier zu Hause zu machen, bedeutet so viel." Zum Halbfinal-Gegner Frankreich: "The Sky is the limit - mit so einem Heim-Vorteil, die Halle steht komplett hinter uns. Es ist richtig cool jetzt auf sie zu treffen und sie auf so einer Bühne schlagen zu können."Experte Per Günther hatte vor dem Viertelfinale erklärt: "Es ist nicht weniger als das größte Spiel im deutschen Frauen-Basketball aller Zeiten." Und dann: "Jetzt ist es historisch!" Ireti Amojo findet: "Diese Mannschaft ist Weltklasse!"Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom Viertelfinale Deutschland gegen Belgien. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's am Samstag für Deutschland im Halbfinale gegen Frankreich, live ab 15.45 Uhr bei MagentaSport und MagentaTV. Das Halbfinale der USA wird ab 19.45 Uhr. Alle Entscheidungen gibt's live bei MagentaTV und MagentaSport. Ireti Amojo und Per Günther begleiten die WM als Experten-Duo.Frauen-Basketball WM Viertelfinale: Belgien - Deutschland 74:93 - Wie im Rausch! DBB-Frauen erstmals im WM-HalbfinaleHoppla! Bei der Ankunft wird die Kamera zum ersten Hindernis für DBB-Star Nyara Sabally. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MkxxeVJwSWpxeUJCaUpZcGM4ZytvcXFaVlArd3dmVkpBOWpaRHlLN2pYbz0="Die Funken sprühen!" Das DBB-Team kommt aufs Parkett vor ihrem wohl größten Spiel der Geschichte. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=YXNNSXcrOWtyb0VPQ3dJU2Y0YS9aWkhVUEt3alRzYVpCZG15aWJUek0yMD0=Wie im Rausch! Deutschland kombiniert traumhaft und baut die Führung gegen Europameister Belgien aus. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZGNlL3ZwWERQVzArR2JiVGhCd2RyTDRIMWxvYXNEMURQRDFwc1NHcXUrUT0=Deutschland steht im WM-Halbfinale und schreibt damit Geschichte. Beim Team von Bundestrainer Olaf Lange brechen alle Dämme. Ireti Amojo lobt die deutsche Mannschaft: "Das war eine grandiose Leistung. Die Mannschaft ist Weltklasse." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=eEZ4VmdmNExMNHdGcGNyZWlpZjJEdGdISHNIcFlNcytqOEdzbVF1NGhiND0=Per Günther nach dem Halbfinaleinzug: "Es ist historisch. Jetzt ist Zeit für Tränen und Gänsehaut. Das ist großartig. Du könntest alle in seinen Sack stecken, eine rausholen und erzählen, wie wichtig sie war. Man hat das Gefühl, wir sind an einem Punkt, wo sie alle aus ihrer Reise etwas mitbringen und dann wachsen sie alle miteinander über sich hinaus. Dann sind sie einfach besser als Belgien. Besseren Gameplan gehabt, den besser umgesetzt, Nerven bewahrt. Das war der rauschartige Zustand über 40 Minuten." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=eWFDWW56ZGc3RkZ4bHg1SWtqZWFDL3NrN2tuUElsTHBUcnp4U2c4SFQzdz0=Leonie Fiebich, Nationalspielerin: "Viel zu surreal gerade. Belgien ist normal das bessere Team, aber heute haben wir gezeigt, dass wir das bessere Team. Sie kamen mit unserer Physis nicht klar. Schau dir unser Team an, ich bin so stolz. Das ist ziemlich geil. Wir haben Waffen von überall, es macht total Spaß." Über Bundestrainer Olaf Lange: "Olaf ist das Puzzleteil, das uns gefehlt hat. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt, als ich ins Spiel reingegangen bin. Ich konnte mich auf Basketball konzentrieren, einfach frei spielen. Das gab es für mich noch nie in der Nationalmannschaftskarriere bisher. Das ist etwas ganz Besonderes." Über den weiteren Turnierverlauf: "Jetzt müssen wir anfangen delusional zu sein. Jetzt müssen wir den Schwung mitnehmen und einfach spielen. Wir werden heute Abend auf jeden Fall feiern."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VDNYOTA3cDJZV3lvOU9JdnhpcllPME93TzhEVndTVkFXRGhVeitZMkVNWT0=Alexandra Wilke, Nationalspielerin: "Ich hatte so Gänsehaut und bin so unfassbar stolz auf dieses Team. Wir sind einen weiten Weg gegangen, jetzt stehen wir im WM-Halbfinale. Unbeschreiblich." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dDZldkxkSmI0QVpEbGN0R1Z1L1YveVF6RkVFMW01Nlh3NG9PWEpKQ3NPdz0=Per Günther nennt sie "Ausnahmespielerin": Nyara Sabally (16 Punkte): "Wir haben es schon so lange vor, der Welt zu zeigen, dass wir ein starkes Team sind. Das jetzt hier zuhause zu machen, bedeutet so viel. Wir wussten, dass wir sie schlagen können. Wir kennen das Team sehr gut, ihre Stärken und Schwächen. Deswegen waren alle dabei und man hat diesen Willen gesehen."Sabally drohte verletzt auszufallen kurz vor der WM, jetzt ist sie doch dabei und wie: "Es bedeutet mir sehr viel. Ich habe mich sehr lange auf die Heim-WM gefreut."Über das Halbfinale gegen Frankreich: "The sky is the limit. Wir haben den Heimvorteil, die Halle steht hinter uns. Wir schulden denen auch ein bisschen was, weil wir auch schon oft gegen die verloren haben. Es ist richtig cool jetzt auf sie zu treffen und sie auf so einer Bühne schlagen zu können." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aUxjam9OV3cyU3E0aUVGb2xDSUY4emJjMFhGL2VSajhLR3Q5VW1EL0lqND0=Expertin Ireti Amojo: "Das Spiel heute ist ein Wendepunkt. Jetzt haben wir Muscle Memory und wissen, dass wir so spielen können. Das ist die neue Absprungbasis, von der wir sagen, wir wollen X, Y, Z erreichen. Das ist die letzte Erfahrung, die letzte Erinnerung, wie es sich anfühlt auf dem Feld zu stehen und das als Team zu erreichen. Das ist geil. Sky is the limit." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dkZZVXdZODdJdzRwM3AxTDVTcEJrV2gxYWRldjR4cHNEcmo3UjlWbFJkOD0=Olaf Lange, Bundestrainer, vor dem Spiel: "Wir müssen mit viel Tempo spielen, damit wir nicht in Situationen kommen, wo uns die Zeit wegrennt in Sachen Shotclock, weil wir schon über die zweite und dritte Seite attackieren müssen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir die belgische Verteidigung auf der ersten Seite lahmlegen werden. Dann werden wir unsere Vorteile haben." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=K0pWdzVib1NQQ3FhR3JOS3JDeTVPWkNXNDNFQkY2aU92M2RUTnFUZjVDOD0=Frankreich - China 90:61 - Souveräne Vorstellung gegen China: Frankreich löst Halbfinal-TicketFrankreich jubelt über einen deutlichen Erfolg gegen China und den Einzug ins WM-Halbfinale. China verneigt sich zum Abschied. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=VjUxZjZSTlVSZHlaMFZqUlBoNC92N1hPQzQ2TjlpdFFXS01WYXUwYXREQT0=USA - Ungarn 108:56 - Machtdemonstration gegen Ungarn! USA stürmt ins HalbfinaleNach einem mehr als überzeugenden Auftritt steht die USA im WM-Halbfinale. Die Ungarinnen verabschieden sich trotz Klatsche mit Applaus. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Tk1iTnRzbmRaUEFyalpyQ1BzNWpMemVpaUdSSTBNRnllNDJ4T292Y2RzMD0=Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickBasketball WM 2026 | Qualifikation ViertelfinaleDonnerstag, 10.09.2026ab 20.30 Uhr: Australien - SpanienModeration: Stefanie Blochwitz, Experten: Ireti Amojo und Per Günther, Kommentator: Jakob LobachSamstag, 12.09.2026Ab 15.45 Uhr: Halbfinale 1: Deutschland -FrankreichAb 19.45 Uhr: USA - Australien/SpanienSonntag, 13.09.2026 - Spiel um Platz 3 und Finale (genaue Zeiten folgen)Sonntag, 13.09.20263x3 Basketball: FIBA 3x3 Europe CupFreitag, 11.09.2026ab 13.20 Uhr: Tag 1Samstag, 12.09.2026ab 13.20 Uhr: Tag 2Sonntag, 13.09.2026ab 12.05 Uhr: FinaltagPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6349871