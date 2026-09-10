Das Werk in Mesa, Arizona, nutzt die firmeneigene Technologie von Cyclic Materials, um jährlich bis zu 25.000 Tonnen magnethaltiger Produkte zu verarbeiten, wodurch eine neue inländische Quelle für Seltenerdelemente sowie Kupfer, Aluminium und Stahl entsteht, die direkt wieder in die US-amerikanische Fertigung zurückgeführt werden können

Cyclic Materials gab heute die Eröffnung seiner ersten Recyclinganlage für Seltenerdmagnete im kommerziellen Maßstab in Mesa, Arizona, bekannt. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein beim Aufbau einer inländischen Versorgung mit Seltenen Erden und kritischen Mineralien dar. Mit einer jährlichen Verarbeitungskapazität von bis zu 25.000 Tonnen magnethaltiger Altprodukte produziert die Anlage das Seltenerdmagnetmaterial von Cyclic, Mag-Xtract, sowie kritische Mineralien wie Kupfer, Aluminium und Stahl.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260909031293/de/

Leaders gather to mark the opening of Cyclic Materials' new facility in Mesa, Arizona. From left to right: Herbert Flores, Arizona Commerce Authority Vice President of Business Development; Scott Somers, City of Mesa Vice Mayor; Jeff Dawley, Cyclic Materials CFO; Mark Freeman, City of Mesa Mayor; Ahmad Ghahreman, Cyclic Materials Founder and CEO; William Kimmitt, U.S. Under Secretary of Commerce for International Trade; Matt Cherevaty, Cyclic Materials COO; Bill Ross, Cyclic Materials Director of Operations for Mesa, Arizona.

Die Anlage in Mesa ist der weltweit erste Einsatz der von Cyclic Materials entwickelten MagCycle-Technologie im kommerziellen Maßstab. Sie ermöglicht die automatisierte mechanische Trennung von Magneten aus Altprodukten und bildet den ersten Schritt der integrierten Plattform von Cyclic Materials zur Rückgewinnung von Seltenen Erden.

Cyclic Materials hat ein starkes kommerzielles Beschaffungsnetzwerk in den gesamten USA aufgebaut und sich durch langfristige Geschäftspartnerschaften erhebliche Mengen an magnethaltigem Ausgangsmaterial gesichert. Mehr als 7.000 Tonnen wurden bereits an die Anlage in Mesa geliefert, wobei über die wachsende Beschaffungspipeline noch wesentlich größere Mengen gesichert sind. Der kommerzielle Betrieb ist nun angelaufen, und die ersten kommerziellen Lieferungen an US-Kunden werden noch in diesem Monat erwartet.

Die weltweite Nachfrage nach Seltenerdelementen wird sich Prognosen zufolge bis 2035 verdreifachen, angetrieben durch Anwendungen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Automobilindustrie, Robotik, Elektronik, Energie und Verteidigung. Darüber hinaus ist die Lieferkette für Seltenerdelemente nach wie vor stark geografisch konzentriert, wodurch sie anfällig für geopolitische Risiken ist. Der Aufbau einer Infrastruktur zur Rückgewinnung von Seltenerden aus Altprodukten ist einer der schnellsten Wege zur Sicherung der inländischen Versorgung. Die neue Anlage von Cyclic Materials wurde nur 17 Monate nach der ersten Ankündigung fertiggestellt und demonstriert damit ein wiederholbares Umsetzungsmodell zum raschen Aufbau inländischer Kapazitäten.

In einer kürzlich erlassenen Präsidialentscheidung hat die Trump-Regierung anerkannt, dass ausgediente Permanentmagnete aus Seltenen Erden wiederverwertbare kritische Werkstoffe enthalten, die für die Landesverteidigung von wesentlicher Bedeutung sind, und dabei ausdrücklich auf die Notwendigkeit inländischer Rückgewinnungs- und Aufbereitungskapazitäten hingewiesen. Das Werk von Cyclic in Mesa trägt direkt zu dieser Priorität der USA bei, indem es Unternehmen einen Standort im Inland für ausgediente Produkte mit Magneten bietet, die andernfalls möglicherweise als Abfall exportiert würden.

"Seltenerdmetalle sind unverzichtbare Rohstoffe für einige der Branchen, die für die wirtschaftliche und nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten von größter Bedeutung sind, und Präsident Trump hat die Stärkung der Lieferketten für kritische Mineralien zu einer Priorität erklärt", erklärte William Kimmitt, Unterstaatssekretär für internationalen Handel im US-Handelsministerium, der an der feierlichen Eröffnung des Werks in Mesa teilnahm. "Die Eröffnung von Cyclic Materials ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die Regierung zum Wohle der amerikanischen Bevölkerung effektiv mit der Industrie zusammenarbeitet."

"Diese Anlage schafft neue Kapazitäten für die USA, um rohstoffreiche Produkte im Land zu halten und die heimische Versorgung mit Seltenen Erden auszubauen", sagte Ahmad Ghahreman, CEO und Gründer von Cyclic Materials. "Cyclic schließt rasch Lücken in der heimischen Lieferkette, da wir den Ausbau unserer Infrastruktur für Seltene Erden und kritische Mineralien in den USA vorantreiben. Dies bedeutet, dass wir die Lieferzeiten für die kritischen Materialien, die für den Fortschritt in den Bereichen KI, Energie und Verteidigung erforderlich sind, um Monate, wenn nicht sogar Jahre verkürzen können."

"Arizona ist landesweit führend im Bereich kritischer Mineralien und innovativer Technologien, die die Rückverlagerung amerikanischer Industrien vorantreiben", erklärte die Gouverneurin von Arizona, Katie Hobbs. "Diese Anlage wird eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Wirtschaft im Bereich der sauberen Energien in Arizona und bei der Stärkung der Widerstandsfähigkeit der US-amerikanischen Lieferkette spielen."

Die Anlage in Mesa stellt einen wichtigen Meilenstein beim Aufbau einer landesweiten Infrastruktur zur Rückgewinnung kritischer Materialien durch Cyclic Materials dar. Derzeit entsteht ein neuer Recycling-Standort für Seltene Erden in South Carolina, an dem die Plattformen des Unternehmens zur Magnetrückgewinnung und zur Veredelung von Seltenen Erden an einem einzigen Standort zusammengeführt werden sollen.

Über Cyclic Materials

Cyclic Materials baut durch das Recycling von magnethaltigen Altprodukten eine widerstandsfähige Lieferkette für Seltenerdelemente und andere kritische Werkstoffe auf. Das Unternehmen gewinnt hochreine, recycelte Seltenerdoxide zurück und veredelt diese; diese werden anschließend wieder in die Produktionskette zurückgeführt, um neue Permanentmagnete herzustellen, die für die Automobilindustrie, künstliche Intelligenz, Robotik, Verteidigung, Elektronik, Energie, Medizin, Industrie und andere fortschrittliche Technologien unverzichtbar sind. Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme seines Werks in Arizona und der Beschleunigung der Bauarbeiten für das Werk in South Carolina liefert das Unternehmen Seltenerdmetalle und kritische Werkstoffe im kommerziellen Maßstab und plant eine weitere Expansion, um eine sichere, inländische und kreislaufwirtschaftliche Versorgung mit Seltenerdmetallen zu schaffen. Erfahren Sie mehr über Cyclic Materials unter cyclicmaterials.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260909031293/de/

Contacts:

Medien

Ethan Hugh

Director, Marketing and Communications

Cyclic Materials

ethan.hugh@cyclicmaterials.com