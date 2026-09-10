Fachmann für Industriesoftware soll die globale Produktstrategie leiten und Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz vorantreiben

AMCS, ein führender Technologieanbieter für die Abfall- und Recyclingbranche, gab heute die Ernennung von Richard Humphrey zum Chief Product and Technology Officer bekannt. Von Boston aus wird Humphrey die globale Produktorganisation des Unternehmens leiten.

Humphrey verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Software für die Baubranche und andere komplexe industrielle Umgebungen. Er tritt bei AMCS ein, während das Unternehmen seinen Fokus verstärkt auf die Abfall- und Recyclingbranche richtet und die Rolle der KI auf seiner gesamten Plattform ausbaut.

Zuletzt war Humphrey als Chief Product and Technology Officer bei Contruent tätig, wo er die Produktstrategie für eine Plattform zum Baukostenmanagement leitete, die bei großen Investitionsprogrammen zum Einsatz kam. Zuvor hatte er Positionen als Vice President bei Bentley Systems und B2W Software inne. Zu Beginn seiner Karriere war er mehr als ein Jahrzehnt bei Autodesk tätig, wo er als Senior Director den Geschäftsbereich für Software im Bereich Bauplanung und Bauausführung leitete.

"Richard weiß, worauf es ankommt, wenn man Software für Branchen entwickelt, in denen die Arbeit äußerst komplex ist und viel auf dem Spiel steht", sagte Eric Walsh, Chief Executive Officer von AMCS. "Diese Erfahrung ist für unsere Kunden von unmittelbarer Bedeutung. Er bringt Produktverständnis und ein tiefes Gespür dafür mit, wie Technologie die täglichen Abläufe verbessern kann. Er tritt zu einem wichtigen Zeitpunkt in der Entwicklung unserer Plattform bei, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm."

Als CPTO wird Herr Humphrey die Produktstrategie von AMCS festlegen und deren Umsetzung leiten. In enger Zusammenarbeit mit den Teams aus den Bereichen Technik, Vertrieb und Kundenservice wird er das Produktportfolio auf die betrieblichen Anforderungen von Abfall- und Recyclingunternehmen ausrichten und sicherstellen, dass Produktentscheidungen die Erfahrungen der Kunden in der Praxis widerspiegeln.

"Abfall- und Recyclingunternehmen sind ununterbrochen im Einsatz, oft unter anspruchsvollen Bedingungen", sagte Humphrey. "Ihre Software muss dieser Realität gerecht werden. AMCS hat mehr als 20 Jahre damit verbracht, sich fundiertes Wissen darüber anzueignen, wie diese Unternehmen funktionieren, und dies bildet eine solide Grundlage für die nächste Stufe der Produktinnovation."

Humphrey wird auf den bestehenden KI-Fähigkeiten von AMCS aufbauen, darunter "Vision AI", eine Technologie, die mithilfe von am Fahrzeug montierten Kameras Überfüllungen und Verunreinigungen während der Abholung erkennt. Die Vorfälle werden automatisch mit fotografischen Nachweisen in der AMCS-Plattform erfasst, was den Betreibern hilft, abrechnungsfähige Vorfälle zu erfassen, ohne dass den Fahrern zusätzlicher manueller Aufwand entsteht. Sein Schwerpunkt wird darauf liegen, diese praktische Anwendung der KI auf das gesamte Produktportfolio auszuweiten.

"Es bietet sich uns eine enorme Chance, KI im Arbeitsalltag sinnvoll einzusetzen", sagte Humphrey. "Das bedeutet, dies direkt mit operativen Entscheidungen zu verknüpfen und zu messen, ob dadurch ein besseres Ergebnis erzielt wird. Ich freue mich darauf, unseren Kunden und dem AMCS-Team dabei zu helfen, diese Chance in zuverlässige Produkte umzusetzen."

Über AMCS

AMCS bietet speziell auf die Kreislaufwirtschaft zugeschnittene Automatisierungslösungen an und unterstützt Unternehmen aus den Bereichen Abfallwirtschaft, Recycling und Transport dabei, ihre Abläufe effizienter zu gestalten und gleichzeitig ihre Umweltbilanz zu verbessern. Die Software des Unternehmens basiert auf jahrzehntelanger Branchenerfahrung und den alltäglichen Gegebenheiten im Betriebsalltag der Kunden. AMCS hat seinen Hauptsitz in Irland und ist weltweit mit Niederlassungen in Europa, den Vereinigten Staaten und Australien vertreten. Die mehr als 1.300 Mitarbeiter des Unternehmens betreuen weltweit über 5.000 Kunden.

Erfahren Sie mehr unter www.amcsgroup.com.

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