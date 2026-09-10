NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Preiserhöhungen in den USA deuteten bei dem Baustoffkonzern auf weiteres Wachstum hin, schrieb Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alle drei Kernprodukte verzeichneten nun ein Wachstum im Vorjahresvergleich./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000125007
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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