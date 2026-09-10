Durch die Expansion erhalten Kunden in neuen Regionen Zugang zu fachkundigen Dienstleistungen rund um das ATA-Carnet

Die The Rock-It Company gab heute die Expansion von Dynamic Dox bekannt, dem branchenführenden Anbieter von ATA-Carnets, der nun auch Partner und Projekte mit Sitz in den Vereinigten Staaten, Kanada und darüber hinaus betreut.

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Nach über einem Jahrzehnt Fachkompetenz und führender Dienstleistungsqualität im Vereinigten Königreich seit 2014 wird Dynamic Dox nun auch in neuen Regionen maßgeschneiderte Dokumentenvorbereitung für zeitkritische Logistikprojekte sowie dringende ATA-Carnets für internationale Sendungen und wichtige Geschäftsreisen anbieten. Die Nachricht von der Expansion folgt auf die kürzlich erfolgte Markenauffrischung von Dynamic Dox, bei der unter dem Namen "Dynamic Dox By Rock-It" eine aktualisierte Identität und die Verbindung zu The Rock-It Company eingeführt wurden. Die Expansion wird von Amanda Barlow, VP of Global ATA Carnets bei The Rock-It Company, geleitet, die maßgeblich zum Wachstum der Plattform in den Bereichen ATA-Carnets, Zolldienstleistungen und darüber hinaus beigetragen hat.

Die The Rock-It Company hat kürzlich als offizieller Logistikdienstleister der FIFA World Cup 2026 in Kanada, den USA und Mexiko das größte Sportereignis der Geschichte ermöglicht und stützte sich während des Turniers auf die im Rahmen dieser Erweiterung angebotenen erweiterten Carnet-Dienstleistungen. Dynamic Dox wird auch in den kommenden Jahren globale Teams bei Großveranstaltungen auf der ganzen Welt unterstützen.

Die The Rock-It Company und Dynamic Dox haben internationale Anerkennung und Unterstützung von führenden Organisationen wie dem World ATA Carnet Council, dem US Council for International Business und der britischen National ATA Carnet Organisation erhalten. In den vergangenen anderthalb Jahren hielten Führungskräfte von The Rock-It Company und Dynamic Dox Vorträge auf dem World Chambers Congress, bei Veranstaltungen der Association of Exporters and Importers (AAEI), der AirCargo Conference sowie der London Chamber of Commerce and Industry (LCCI), um Exporteuren Einblicke und Strategien zur Optimierung von Zollabfertigungen, ATA-Carnets und globalen Transportabläufen zu vermitteln.

Als Teil von The Rock-It Company bietet Dynamic Dox Direktangebote und Dienstleistungen für Kunden mit 24-Stunden-Support an und versorgt die globale Logistikplattform zudem mit Einblicken, Strategien und Zugang zu beispiellosen ATA-Carnet-Lösungen. The Rock-It Company steht für eine globale Plattform spezialisierter Logistiklösungen, darunter Rock-It Cargo, CARS By Rock-It, DIETL By Rock-It sowie spezielle Geschäftsbereiche in den Bereichen Live-Events und Luxusgüter. Dynamic Dox bietet nun wichtige Carnet-Dienstleistungen für das gesamte Portfolio in den USA und Kanada an.

Über The Rock-It Company

Die The Rock-It Company ist weltweit führend im Bereich der missionskritischen Speziallogistik und genießt großes Vertrauen bei der Beförderung unersetzbarer Güter sowie der Gestaltung außergewöhnlicher Momente bei Live-Veranstaltungen und im Bereich Luxusgüter. Aufbauend auf einer 48-jährigen Tradition bietet The Rock-It multimodale Speditionsdienstleistungen, Veranstaltungslogistikplanung, spezialisierte Verpackungs- und Lagerungslösungen, Zollabfertigung und ATA-Carnet-Dienstleistungen, Versicherungen, Unterstützung vor Ort und vieles mehr.

The Rock-It übernimmt die Logistik für Konzerttourneen, große Sportveranstaltungen, Fernsehproduktionen, Film und Medien, Firmenveranstaltungen, Erlebnisaktionen, Soforteinsätze und Infrastruktur sowie den Transport und Schutz von Kunstwerken, seltenen Automobilen und anderen unschätzbaren Sammlungen. Mit einer Präsenz in über 160 Ländern und mehr als 10.000 Einsätzen pro Jahr betreut The Rock-It eine vielfältige Liste von Partnern, darunter die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, den Pebble Beach Concours D'Elegance, RM Sotheby's, führende Hypercar-Hersteller, zahlreiche Olympische Komitees, Ligen und Verbände sowie weitere führende Marken weltweit.

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